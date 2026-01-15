ديبورتيفو ألافيس يفوز على فاليكانو 2-0 ويتأهل لربع نهائي كأس ملك اسبانيا

18 حجم الخط

كأس ملك اسبانيا، حقق فريق ديبورتيفو ألافيس فوزا مستحقا على حساب رايو فاليكانو بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات دور الستة عشر في كاس ملك اسبانيا

سجل هدفي الفوز لفريق ألافيس توني مارتينيز في الدقيقة 49، وكارلوس فيسنتي في الدقيقة 89

بهذه النتيجة حجز ديبورتيفو ألافيس بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا



أتلتيكو مدريد يتخطى ديبورتيفو لاكورونيا

من جهة أخرى، حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على حساب مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ريازور، ضمن مواجهات دور الستة عشر في بطولة كأس ملك اسبانيا.

بهذا الفوز حجز فريق أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كأس ملك اسبانيا

أحرز هدف التقدم لصالح أتلتيكو مدريد اللاعب أنطوان جريزمان في الدقيقة 61 من عمر اللقاء

شهدت المباراة في أغلب فتراتها سيطرة واستحواذ من جانب أتلتيكو مدريد، وأهدر لاعبوه بعض الفرص القليلة التي أتيجت لهم أمام مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، بسبب التنظيم الدفاعي المحكم لأصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة أخطر فرص أتلتيكو مدريد بعد تسديدة قوية من جريزمان من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ترتطم بالعارضة وتحرم أبناء دييجو سيموني من أول الأهداف.

وشهدت الدقيقة 61 الهدف الأول لأتلتيكو مدريد عن طريق أنطوان جريزمان

وكان تأهل أتلتيكو إلى دور الـ16 بعد فوز مثير 3-2 على أتلتيكو بالياريز قبل عيد الميلاد.

في الدوري الإسباني، يحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع بعد 19 جولة بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة، ما يزيد من أهمية كأس الملك لتعويض الموسم المخيب.

ويركز المدرب دييجو سيميوني على تحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخ النادي، لتعزيز مسيرة الفريق في البطولات المحلية.

