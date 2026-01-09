الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الوادي الجديد تستضيف رواد المساجد لترسيخ التلاوة الصحيحة بـ«مقارئ الجمهور»

مقارئ الجمهور بالوادي
مقارئ الجمهور بالوادي الجديد، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تواصل فعاليات «مقارئ الجمهور» بجميع المساجد المحددة لها بمديرية الأوقاف، في أجواء إيمانية عكست الشغف بكتاب الله، وذلك في إطار الدور الدعوي والقرآني الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وشهدت المقارئ إقبالًا لافتًا من المواطنين، واجتمع رواد المساجد لتصحيح التلاوة وتدارس أحكامها، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني لعموم المصلين.

وأكد الشيخ رمضان يوسف مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «فيتو»، حرص المديرية على توفير الأجواء الإيمانية المناسبة لمدارسة القرآن الكريم وتجويده، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وربط المجتمع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

استراتيجية وزارة الأوقاف 

وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، في حديثه لـ «فيتو»، أن هذه المقارئ تأتي تجسيدًا لتكامل الأدوار المؤسسية؛ إذ تهدف استراتيجية الوزارة إلى استعادة الدور الريادي للمسجد كمنارة للعلوم الشرعية، وتأصيل التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم بين جميع فئات المجتمع، وحماية النشء من اللحن في كلام الله؛ وهو ما تترجمه المديرية من خلال الإشراف المباشر على هذه الجلسات، وتوفير الأئمة المتخصصين لتوجيه الجمهور، والمراجعة المستمرة لضمان الارتقاء بمستوى الأداء القرآني العام.

برامج قرآنية تتبنّاها وزارة الأوقاف

وتُعَدُّ "مقارئ الجمهور" من أبرز البرامج القرآنية التي تتبنّاها وزارة الأوقاف، لما لها من أثرٍ بالغٍ في ربط الناس بالقرآن الكريم، وتوضيح مقاصده، وتحصينهم من الأفكار المغلوطة، ضمن منظومة دعوية شاملة تُرسّخ لقيم الوسطية والانتماء.

وتؤكد مديرية أوقاف الوادي الجديد، أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل دور المسجد كمنارة علمية وتثقيفية تخدم كافة فئات المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفكر الوسطي الوادى الجديد أوقاف الوادى الجديد رواد المساجد محافظة الوادى الجديد مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد

مواد متعلقة

لهذه الأسباب، قطع التيار الكهربائي عن باريس بالوادي الجديد

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 65 دقيقة في كأس أمم إفريقيا (فيديو وصور)

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

طريق مصر، السنغال تُقصي مالي وتتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية (فيديو وصور)

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

التعاون يهزم الشباب 2-0 ويزاحم النصر على وصافة الدوري السعودي

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

إخماد حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

مفتي الجمهورية: آية الميراث في سورة النساء قطعية لا تقبل الاختلاف

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية