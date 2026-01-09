أوقاف الوادي الجديد تستضيف رواد المساجد لترسيخ التلاوة الصحيحة بـ«مقارئ الجمهور»

18 حجم الخط

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تواصل فعاليات «مقارئ الجمهور» بجميع المساجد المحددة لها بمديرية الأوقاف، في أجواء إيمانية عكست الشغف بكتاب الله، وذلك في إطار الدور الدعوي والقرآني الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وشهدت المقارئ إقبالًا لافتًا من المواطنين، واجتمع رواد المساجد لتصحيح التلاوة وتدارس أحكامها، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء القرآني لعموم المصلين.

وأكد الشيخ رمضان يوسف مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «فيتو»، حرص المديرية على توفير الأجواء الإيمانية المناسبة لمدارسة القرآن الكريم وتجويده، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وربط المجتمع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

استراتيجية وزارة الأوقاف

وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، في حديثه لـ «فيتو»، أن هذه المقارئ تأتي تجسيدًا لتكامل الأدوار المؤسسية؛ إذ تهدف استراتيجية الوزارة إلى استعادة الدور الريادي للمسجد كمنارة للعلوم الشرعية، وتأصيل التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم بين جميع فئات المجتمع، وحماية النشء من اللحن في كلام الله؛ وهو ما تترجمه المديرية من خلال الإشراف المباشر على هذه الجلسات، وتوفير الأئمة المتخصصين لتوجيه الجمهور، والمراجعة المستمرة لضمان الارتقاء بمستوى الأداء القرآني العام.

برامج قرآنية تتبنّاها وزارة الأوقاف

وتُعَدُّ "مقارئ الجمهور" من أبرز البرامج القرآنية التي تتبنّاها وزارة الأوقاف، لما لها من أثرٍ بالغٍ في ربط الناس بالقرآن الكريم، وتوضيح مقاصده، وتحصينهم من الأفكار المغلوطة، ضمن منظومة دعوية شاملة تُرسّخ لقيم الوسطية والانتماء.

وتؤكد مديرية أوقاف الوادي الجديد، أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل دور المسجد كمنارة علمية وتثقيفية تخدم كافة فئات المجتمع.

