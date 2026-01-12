أوقاف الوادي الجديد: تفعيل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

18 حجم الخط

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، جهودها المكثفة في تفعيل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا ومنتظمًا من النشء والشباب بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار رؤية وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتنشئة الأجيال على مائدة القرآن الكريم.

وأكد الشيخ رمضان يوسف مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، مواصلة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد المحافظة، أداء رسالتها العلمية والدعوية في تنشئة جيلٍ قرآني واعٍ، يجمع بين الحفظ والفهم، والتلاوة والتدبر، في إطار رعاية وزارة الأوقاف، وتفعيل دورها التعليمي والتربوي.

نشاطًا قرآنيًا مميزًا لبناء شخصية متوازنة

وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، أن المساجد نشاطًا قرآنيًا مميزًا، تضمن معاني تربوية وإيمانية مستفادة من آيات الذكر الحكيم، إلى جانب تصحيح التلاوة وتعليم أحكام التجويد، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة، متخلقة بأخلاق القرآن، ومتمسكة بقيمه السامية.

دعم مكاتب التحفيظ

وأشار الشيخ رمضان يوسف، إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، وحرص المديرية على دعم مكاتب التحفيظ، والارتقاء بالمستوى القرآني والعلمي للنشء، وربطهم بالمسجد، ليظل منارةً للعلم والتربية والإيمان.

ولفت إلى أن هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يولي اهتمامًا بالغًا ببرامج بناء الوعي، وتترجم ميدانيًا من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المسئولين بمديرية أوقاف الوادي الجديد، لضمان انضباط العمل داخل المكاتب وتحقيق أقصى استفادة تعليمية وتربوية للطلاب.

وتعمل المديرية من خلال هذه المكاتب على تحفيظ القرآن الكريم وتجويده بأيدي نخبة من المحفظين المعتمدين مع غرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس الدارسين، وذلك عبر استمرار المتابعة الميدانية الدورية التي تضمن استدامة الانعقاد والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي، مما يعكس الدور الريادي للمديرية في خدمة كتاب الله وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة، لتظل المحافظة دائمًا واحة للقرآن الكريم والعلوم الشرعية.



