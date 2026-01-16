الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الكنيسة تحيي ذكرى القديس سلبطرس بابا روما، راعى علم الإيمان ومضى بسلام

الكنيسة الأرثوذكسية،
الكنيسة الأرثوذكسية، فيتو
18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس سلبطرس بابا روما، أحد أعلام الكنيسة في القرن الرابع الميلادي، الذي ترك أثرًا روحيًّا ولاهوتيًّا عميقًا في مسيرة الإيمان المسيحي.

 

القديس سلبطرس بابا روما

ولد القديس سلبطرس بمدينة روما، وبفضل ما اتسم به من فضائل ونسك وعلم، اختير لبطريركية روما عقب انتقال سلفه ملطيانوس، وكانت سيامته في السنة الحادية عشرة من حكم الإمبراطور قسطنطين الكبير. ويُذكر له أنه قام بتعميد الإمبراطور قسطنطين، الذي تأخر تعميده لانشغاله بالحروب وهدم المعابد الوثنية وبناء الكنائس.

 

تميزت سيرة القديس سلبطرس بالنشاط الرعوي والتعليمي، إذ واظب على تعليم الشعب، وإزالة الشكوك من النفوس، وتفسير ما استعصى فهمه، إلى جانب مناقشة المبتدعين ورد كثيرين منهم إلى الإيمان بالمسيح. كما وضع عددًا من الكتب اللاهوتية المهمة في معرفة الله وسر التجسد.

 

وفي السنة السابعة من رئاسته، شارك في مجمع نيقية المسكوني، حيث حُرم أريوس وأتباعه، دفاعًا عن الإيمان المستقيم. وبعد أن أكمل جهاده الصالح، تنيح القديس سلبطرس بسلام، بعدما جلس على الكرسي إحدى عشرة سنة، تاركًا تراثًا روحيًا خالدًا في تاريخ الكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديس سلبطرس بابا روما الكنيسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الأرثوذكسية

مواد متعلقة

في حضرة النور والحق، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس باسيليوس الكبير

عيد الختان، قصة احتفال الكنيسة بأقدم أعيادها

الكنيسة تستعيد سيرة جندي حمل الصليب حتى الدم، ذكرى استشهاد القديس أوساجنيوس

الكنيسة الكاثوليكية تطلق مجموعتها الرقمية لدعم وتعزيز الأسرة المسيحية

دموع بيت لحم، الكنيسة تحيي ذكرى أطفال صاروا أيقونة للبراءة والشهادة
ads

الأكثر قراءة

شديدة البرودة ورياح، حالة الطقس اليوم الجمعة 16 يناير 2026

انخفاض اليوريا وتباين نترات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ميلان يقلب الطاولة أمام كومو في مؤجلات الدوري الإيطالي

أول تعليق من فليك على وداع ريال مدريد التاريخي لكأس إسبانيا

تعرف على الأسهم الأكثر هبوطًا بالبورصة المصرية بنهاية الأسبوع

ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مؤجلات الجولة الـ 16

ارتفاع عباد الشمس وانخفاض "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

تامر حسني يوقف حفله بمدينتي بسبب شيرين ويقدم رسالة دعم لها من نوع خاص (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قيمة رمزية كبيرة والآلاف يتهافتون لامتلاكها، تفاصيل بيع سيارة الشيخ الشعراوي (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية