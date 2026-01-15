في حضرة النور والحق، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس باسيليوس الكبير

18 حجم الخط

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس باسيليوس الكبير، رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك، أحد أعمدة الإيمان الأرثوذكسي وآباء الكنيسة العظام في القرن الرابع الميلادي.

قصة القديس باسيليوس

وتوافق هذه الذكرى نياحة القديس باسيليوس عام 379 ميلادية، بعد مسيرة روحية ولاهوتية حافلة، ترك خلالها بصمة عميقة في تاريخ الكنيسة وتعليمها. وُلد القديس باسيليوس في أسرة عُرفت بالقداسة، إذ كان والده القس إيسيذوروس، ونشأ مع إخوته الخمسة الذين عاشوا جميعًا حياة التقوى والنُّسك.

تلقى القديس علوم الفصاحة والخطابة على يد ليبانيوس الفيلسوف الأنطاكي، وعمل بالمحاماة قبل أن يترك مجد العالم عام 358 ميلادية، متجهًا إلى براري مصر حيث تأثر بحياة النساك، وعاد ليحيا حياة العزلة والتأمل، فالتف حوله كثيرون واتخذوه مرشدًا روحيًّا.

وفي عام 362 ميلادية رُقي إلى الدرجة الكهنوتية، ثم رُسم رئيسًا لأساقفة قيصرية الكبادوك عام 370 ميلادية، حيث عُرف بجرأته في الحق ودفاعه عن الإيمان القويم، حتى أمام الملوك، دون خوف أو مساومة، فحفظ الله حياته وسط محاولات نفيه.

ووضع القديس باسيليوس القداس الإلهي الشهير المنسوب إليه، كما ترك تراثًا غنيًا من الميامر والمقالات والنسكيات والقوانين الكنسية، وفسّر عددًا من أسفار الكتاب المقدس. وشهدت حياته العديد من المعجزات، التي أكدت امتلاءه من الروح القدس وقوة صلاته.

وتؤكد الكنيسة في هذه المناسبة أن ذكرى القديس باسيليوس الكبير تبقى شاهدًا حيًا على الإيمان العامل بالمحبة، والحق الذي لا يخضع لسلطان، والنور الذي أضاء طريق الكنيسة عبر الأجيال.

