الإثنين 04 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

المطرب محمد رشاد يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

محمد رشاد
محمد رشاد

أعلن المطرب الشاب محمد رشاد عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهر برفقة عروسه.

وعلق رشاد على الصور قائلا: “يا أجمل هدية من ربنا، بحبك، وحياتي كلها أحلوت بوجودك. يا نور عيوني ونبض قلبي وأيامي كلها فرحتي كملت بيكي الحمد لله على جميع عطاياه”.

يذكر أن الفنان محمد رشاد كان متزوجًا من مي حلمي، واستمر الزواج قرابة الثلاثة أعوام قبل أن تنشب بينهما أزمات كثيرة تسببت في الانفصال.

 

وظهر الثنائي عبر بعض البرامج التليفزيونية، وتحدثا عن تفاصيل أزماتهم الخاصة والشخصية، وهذا ما جعلهم في مرمى الانتقادات

 

بعدها أعلن محمد رشاد عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط، لكن لم تستمر الخطوبة كثيرًا حتى أعلن الثنائي انفصالهما قبل الزفاف 

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