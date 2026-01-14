الأهلي أم بيراميدز؟ وجهة محمود بنتايج بعد فسخ عقده مع الزمالك

18 حجم الخط

أكد يوسف مسعد، وكيل المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن موكله يمتلك عدة عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشددًا على أن اللاعب يتعامل باحترافية كاملة ويحمل تقديرًا كبيرًا لجماهير القلعة البيضاء.

حقيقة عروض الأهلي وبيراميدز لضم بنتايج

وقال مسعد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "cbc"، تعليقًا على ما تردد بشأن تلقي اللاعب عروضًا من الأهلي وبيراميدز: “في الوقت الحالي لا يمكنني مناقشة هذه الأمور، لكن أحد الأندية التي تم ذكرها تواصل معي بالفعل للتعاقد مع بنتايج، ومن الوارد أن يستمر اللاعب في الدوري المصري”.

وأضاف وكيل اللاعب أن بنتايج يحتفظ باحترامه الكامل لجماهير الزمالك، مؤكدًا أن علاقته بالنادي وجماهيره ستظل قائمة على التقدير، بصرف النظر عن تطورات موقفه الحالي.

أحمد سليمان، فيتو

عودة بنتايج إلى الزمالك

وتطرق مسعد إلى إمكانية عودة اللاعب للزمالك وإنهاء الأزمة، قائلًا: "أنا منفتح تمامًا على التواصل مع إدارة الزمالك من أجل حل الأزمة، وهم يعلمون رقم هاتفي جيدًا، لكن المشكلة أن المسؤولين لا يتواصلون معي بشكل مباشر، وغالبًا ما يكون هناك أكثر من طرف يتحدث دون وجود قرار واضح».

وأوضح أنه يعمل وكيلًا لبنتايج منذ 6 سنوات، ولا يتخذ أي خطوة إلا بعد الرجوع إلى اللاعب والحصول على موافقته الكاملة.

زواج بنتايج بابنة أحمد سليمان

وعن زواج بنتايج من ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، اكتفى مسعد بتأكيد أن ذلك يندرج ضمن الحياة الشخصية للاعب، ولا يمكن الخوض فيه.

وشدد وكيل اللاعب على أن بنتايج يعشق جماهير الزمالك، وكان يحترم قميص النادي بشكل كامل أثناء تواجده داخل صفوف الفريق، مؤكدًا أن اللاعب محترف ويتعامل مع الأمور باحترافية.

بنتايج يوقع لأحد الأندية بالانتقالات الشتوية الحالية

واختتم مسعد تصريحاته بتأكيد أن بنتايج سيوقع لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، موضحًا: «إذا رغب اللاعب في الاستمرار داخل مصر سأدعمه في ذلك، لكن من الصعب عليه اللعب لأي نادٍ مصري غير الزمالك، خاصة أن مصر تُعد بلده الثاني، وحال وصول عرض مناسب من الدوري المصري سيتم دراسته بعناية».

