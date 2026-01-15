التحقيق مع المتهمين ببيع قطع أثرية مزيفة في الجيزة

18 حجم الخط

بدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع عاطلين متهمين، بالنصب على المواطنين، بحيلة مبتكرة ممثلة في بيع قطع أثرية لهم، والاستيلاء على مبالغ مالية في دائرة مدينة الشيخ زايد، وذلك عقب ان نجحت قوات المباحث العامة من ضبطهم.



كانت وردت معلومات لقوات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطلين، في حيازة قطع أثرية مقلدة، للنصب على راغبي الشراء، وإيهامهم أنها حقيقية، وليست مقلدة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما عددا من القطع الأثرية المقلدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.



ضبط 10 رجال و7 سيدات متهمين باستغلال الأطفال للتسول

وعلى جانب آخر، كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط 10 رجال و7 سيدات، بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق محافظة الجيزة.

وتم رصد 5 أحداث معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

