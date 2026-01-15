الخميس 15 يناير 2026
عيد هيكل يعلن التنازل عن الترشح بانتخابات رئاسة الوفد

حزب الوفد
 أعلن عيد هيكل المرشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد، التنازل عن الترشح على رئاسة الحزب وانسحابه من المنافسة التى ستجرى يوم ٣٠ يناير الجارى، مشيرا إلى أنه يتنازل لصالح السيد البدوى حبا فى مصلحة الوفد.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

 وكان أعلن الدكتور ياسر حسان أحد المرشحين لانتخابات رئاسة حزب الوفدانسحابه رسميًا من سباق الترشح، استجابةً لرغبة عدد من قيادات الحزب، وحرصا على وحدة الصف الوفدي وتجنب تشتيت الأصوات في الانتخابات المقبلة.

 

جدير بالذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًّا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

الدكتور عبد السند يمامة المحامي عيد هيكل انتخابات رئاسة حزب الوفد جريدة الوفد حزب الوفد رئيس حزب الوفد
