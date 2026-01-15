القبض على 3 طلاب بالتعدى بالضرب على طالبة بالأميرية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 طلاب لقيامهم بالتعدى على طالبة بالضرب عقب خروجها من المدرسة مما أسفر عن إصابتها بمنطقة الأميرية.

القبض على 3 طلاب بالتعدى بالضرب على طالبة بالإميرية

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى الطالبات من 3 طلاب آخرين لقيامهم بالتعدى عليها بالضرب عقب خروجها من المدرسة وإصابتها بجروح بالوجه بالقاهرة.

القبض على 3 طلاب بالتعدى بالضرب على طالبة بالإميرية



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأميرية).

وبمواجهتهم أقروا أنه بتاريخ 10 يناير الجارى حدثت خلافات بينهم وبين الشاكية قاموا على إثرها بالتعدى عليها بالسب عبر أحد التطبيقات الهاتفية وكذا التعدى على بعضهم بالضرب وإصابة الشاكية على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى سياق آخر كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بهتيم التجارية التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، حيث حدثت المشادة بين الطالبتين قبل الدخول لأداء امتحان المادة الأولى، وخلال الفترة بين الامتحان الأول والثاني حدثت مشادة بينهما تحولت لمشاجرة، وعلى إثرها حضرت أسرة إحدى الطالبتين للمدرسة واقتحمت المدرسة بالقوة.

التحقيق في اقتحام أسرة لمدرسة بالقوة اثر مشاجرة بين طالبتين بالقليوبية

وبينت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه قام العاملين بالمدرسة بالتحفظ على الأسرة داخل غرفة بالمدرسة، وتم استدعاء رجال أمن القليوبية، وحضرت قوة من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، واصطحاب الأسرة لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما انتظمت أعمال الامتحانات داخل المدرسة.

التحقيق في اقتحام أسرة لمدرسة بالقوة اثر مشاجرة بين طالبتين بالقليوبية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه لن يتم السماح بالإخلال بسير العملية الامتحانية داخل المدارس، وخاصة أنه تم التأكيد علي القائمين علي متابعة أعمال الامتحانات بتعليم القليوبية بفرض حالة من الهدوء داخل مقار اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة ين لتعليمات القرار الوزاري بشأن انتظام أعمال الامتحانات.

