بقيمة 91 مليون جنيه، حبس تشكيل عصابي لحيازة 130 ألف قرص مخدر بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية بحبس عناصر تشكيل عصابي بتهمة حيازة 130 ألف قرص مخدر بدائرة قسم شرطة الأميرية بقصد الاتجار والترويج، 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، أن التشكيل كان يجلب كميات كبيرة من عقار إكستاسي المخدر تمهيدًا لتوزيعها.

وعقب تقنين الإجراءات، تتبعت القوات عناصر التشكيل وتم إعداد الأكمنة اللازمة لهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حيث تم توقيفهم وضبط بحوزتهم 130 ألف قرص مخدر داخل سيارة، وتقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 91 مليون جنيه.

واتُّخذت الإجراءات القانونية تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

