تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة 130 ألف قرص مخدر بالأميرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي بتهمة حيازة 130 ألف قرص مخدر بدائرة قسم شرطة الأميرية بقصد الاتجار والترويج، 15 يوما على ذمة التحقيق.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، أن التشكيل كان يجلب كميات كبيرة من عقار إكستاسي المخدر تمهيدًا لتوزيعها.



وعقب تقنين الإجراءات، تتبعت القوات عناصر التشكيل، وتم إعداد الأكمنة اللازمة لهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، حيث تم توقيفهم وضبط بحوزتهم 130 ألف قرص مخدر داخل سيارة، وتقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 91 مليون جنيه.

واتُّخذت الإجراءات القانونية وعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

