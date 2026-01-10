محافظ الشرقية يوقع جزاءات تأديبية بحق 39 موظفًا

18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 13 قرارًا تأديبيًا بحق 39 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

مجازاة العاملين المخالفين بعدد من مراكز المحافظة

وشملت القرارات مجازاة العاملين المخالفين بعدد من مراكز المحافظة، وهي: الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، بلبيس، فاقوس، والحسينية، حيث تنوعت العقوبات المقررة ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، إلى جانب إحالة بعض الحالات إلى النيابة الإدارية، كلٌ بحسب ما أسفرت عنه التحقيقات.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وأكد حازم الاشموني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على الانضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية.

تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح المحافظ أن المحاسبة القانونية تُعد حقًا أصيلًا للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما يضمن تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات

وأشار إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء العاملين بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات، بما يدعم سيادة القانون ويعزز قيم النزاهة والالتزام داخل منظومة العمل الحكومي.

