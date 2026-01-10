السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يوقع جزاءات تأديبية بحق 39 موظفًا

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو
18 حجم الخط

 أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 13 قرارًا تأديبيًا بحق 39 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية، في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

محافظ الشرقية يلتقي أسقف الزقازيق ومنيا القمح لتهنئته بعيد الميلاد

مجازاة العاملين المخالفين بعدد من مراكز المحافظة

 وشملت القرارات مجازاة العاملين المخالفين بعدد من مراكز المحافظة، وهي: الزقازيق، منيا القمح، أبو حماد، بلبيس، فاقوس، والحسينية، حيث تنوعت العقوبات المقررة ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، إلى جانب إحالة بعض الحالات إلى النيابة الإدارية، كلٌ بحسب ما أسفرت عنه التحقيقات.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وأكد حازم الاشموني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على الانضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية.

تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح المحافظ أن المحاسبة القانونية تُعد حقًا أصيلًا للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي، بما يضمن تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات

وأشار إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء العاملين بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوزات، بما يدعم سيادة القانون ويعزز قيم النزاهة والالتزام داخل منظومة العمل الحكومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

13 جزاء تأديبي ا ضد 39 عامل ا بالجهاز الإداري محافظ الشرقية حازم الأشمونى ديوان عام محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية النيابة الإدارية المديريات الخدمية

مواد متعلقة

القناع الذهبي للملك بسوسنس الأول يتألق من جديد بمتحف التحرير (صور)

المحكمة الإدارية العليا تلغي قرار رئيس جامعة قنا بمعاقبة موظفين بالخصم نتيجة خطأ بسيط

السيسي وكالاس يؤكدان ضرورة تسوية أزمات ليبيا والسودان وسوريا ولبنان وإيران وأوكرانيا سلميًا

في مستوى الطالب المتوسط، خروج طلاب أولى ثانوي من امتحان العربي بالدقهلية (فيديو)

مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو: لن نتخلى عن فلسفتنا الهجومية رغم قوة الريال

3 ألقاب وتاريخ حافل، أرقام منتخب كوت ديفوار بأمم إفريقيا

إحالة 4 عاطلين لغسلهم 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة للمحاكمة

أولياء الأمور ينتظرون الطلاب أمام اللجان في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)
ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

أثناء اجتماع للاستيلاء على نفط فنزويلا، ترامب يفضح وزير خارجيته ويتسبب في إحراجه (فيديو)

الطقس يرفع شعار "سبحان مغير الأحوال"، ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة، انحسار الأمطار والرياح، وتحذير من اضطراب الملاحة

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

وزيرة التنمية المحلية توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا

خدمات

المزيد

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية