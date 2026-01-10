الاستماع لأقوال أسرة شاب قفز من الطابق الخامس بالهرم

السبت 10 يناير 2026
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب أقدم على التخلص من حياته قفزا من الطابق الخامس في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، لمروره بحالة نفسية سيئة. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء أسرة المتوفي لسماع أقواله في الحادث. 

شاب ينهي حياته في الهرم

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثمان أحد الأشخاص في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين قيام شاب بالتخلص من حياته قفزًا من الطابق الخامس، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي

يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

