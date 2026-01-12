الإثنين 12 يناير 2026
فريد زهران: نجحنا في خفض رسوم مشاركة الناشرين بمعرض الكتاب 30%

فريد زهران
فريد زهران
أكد فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل خطوة كبرى للأمام، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة الكتاب لتذليل العقبات أمام الناشرين وتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة مصر الثقافية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 57، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، والدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفيرة أوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة.

وكشف "زهران" خلال كلمته عن نجاح التنسيق المشترك مع وزارة الثقافة في تخفيض "إيجارات" المشاركة  بنسبة 30% عما كان مطروحًا في البداية، وصرح قائلًا: "هذا التخفيض تمثل مكسبًا كبيرًا، لكنها رغم ذلك لا تزال غير مناسبة لعدد كبير من الناشرين في ظل الظروف الحالية"، وشدد على ضرورة استمرار النظر لهذا الأمر مستقبلًا لضمان تواجد الناشر المصري بصورة لائقة.

وأشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين على العودة القوية للبرنامج المهني ومبادرة "كايرو كولينج"، مؤكدًا أن فتح باب التعاون المهني وتبادل حقوق الملكية الفكرية والترجمة بين الناشرين المصريين والأجانب، مؤكدا على أن هذا يضع معرض القاهرة الدولى للكتاب على خريطة الصناعة العالمية، ويحوله من مجرد سوق لبيع الكتب إلى مركز دولي للعقول.

وفي سياق متصل، أشار فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين إلى المنافسة الثقافية الإقليمية، معتبرًا إياها "منافسة إيجابية" تدفع الجميع للتطور. 

وأكد أن الحفاظ على ريادة القاهرة يتطلب مواجهة تحديين رئيسيين: وهما تعزيز حريات الرأي والتعبير، كركيزة أساسية للنمو الثقافي، وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب ومؤسسات الدولة. 

واختتم فريد زهران كلمته بالتأكيد على أن الناشرين المصريين، رغم كافة التحديات التى يواجهونها الا أنهم ملتزمون بتقديم أفضل الإصدارات بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن زيادة مساحات العرض وعدد المشاركين في هذه الدورة يعكس صمود وقوة صناعة النشر في مصر. 

