الشروط المطلوبــة للأطباء المكلفين دفعة 2023 للانتداب بمعهد تيودر بلهارس

أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن فتح باب التقدم للأطباء المكلفين بوزارة الصحة دفعة 2023 نظام قديم، وذلك للإنتداب بالأقسام الإكلينيكية المختلفة بالمعهد وذلك طبقًا للشروط التاليـة وخطوات التقديم.

الشروط المطلوبــة لإعـلان ندب الأطباء المكلفين دفعة 2023

1- خريج كلية الطـــب دفعة 2023 فقـط نظام قديم.

2- ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد جدًا فى البكالوريوس.

3- يجوز أن يتقدم الطبيب البشرى المتقدم للندب بثلاث رغبات لتخصصات مختلفة فى الإعلان.

4- ألا يكون معينًا أو مرشحًا للتعيين فى أى تخصص بالمستشفيات الجامعيــة.

إعلان عن قبول الأطباء المكلفين بوزارة الصحة دفعة 2023 للإنتداب للعمل بالأقسام المختلفة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

خطوات التقديم على الوظائف

1- يتم الدخول والتسجيل على رابط التسجيل:

2- يتم الحضور للمعهد فى المواعيد المخصصة من (الأحد إلى الخميس حتى الثانية بعد الظهر) وتقدم المستندات التاليــة:

- استمارة التقدم مستوفاة البيانات

- صورة شهادة البكالوريوس

- شهادة التقديرات

- شهادة الإمتياز

- بطاقة الرقم القومــى.

3- لن تقبل الطلبات غير المستوفاة للأوراق والمستندات المطلوبة أو بعد الميعاد المحدد.

4- لا يسمح بالتحويل من قسم إلى أخر داخل المعهد لمن وقع عليهم الاختيار بالندب للمعهد.

5- يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للمعهد والصفحة الرسمية للمعهد على الفيسبوك.

يتم استقبال طلبات التقدم والأوراق المرفقة فى الفترة من 18/1/2026 إلى 5/2/2026.

