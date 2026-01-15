الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

تكليف الدكتور محمد رشاد قائما بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية بالتعليم العالي

الدكتور محمد رشاد
الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح
كلّف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح شحاتة، نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للشئون العلمية والبحثية، قائمًا بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح قائمًا بأعمال مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

يذكر أن الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح يعد من القامات العلمية البارزة داخل المدينة، حيث تولى مهام نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، وله العديد من الإنجازات البحثية المنشورة في المجلات العلمية الدولية المرموقة، فضلًا عن إسهاماته في إدارة المشروعات البحثية، وتعزيز الربط بين البحث العلمي وقطاع الصناعة، وتطوير البنية التحتية البحثية للمدينة، بالإضافة إلى دوره الفعّال في دعم الباحثين والمبتكرين، وتوسيع نطاق الشراكات العلمية الدولية بما يخدم رؤية مصر 2030 في مجالات الطاقة والمياه والصحة والزراعة.

وفي سياق آخر أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقديم لبرنامج زمالات اليونسكو/ جمهورية الصين الشعبية - سور الصين العظيم للعام 2026-2027، الذي يهدف إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية في الدول النامية، ودعم التبادل الدولي في مجالات التعليم والثقافة والاتصال والعلوم والتكنولوجيا، وتوطيد أواصر الصداقة بين شعوب العالم. 

ويشمل البرنامج 75 منحة دراسية في عدد من الجامعات الصينية، موزعة على برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبحث فردي بإشراف دوري، مع فتح 27 وظيفة شاغرة للمرشحين الجدد من 135 دولة نامية في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والمنطقة العربية.

