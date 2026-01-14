الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد فتح التقديم، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

الجامعات الخاصة،
الجامعات الخاصة، فيتو
18 حجم الخط

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بجامعة المستقبل.

 

وأوضح الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تم فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.

قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة 

الجامعات الخاصة تضم (34) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:
1. جامعة 6 أكتوبر.
2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
4. جامعة مصر الدولية.
5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.
6. جامعة الأهرام الكندية.
7. الجامعة البريطانية في مصر.
8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 
9. جامعة سيناء.
10. جامعة فاروس بالإسكندرية.
11. جامعة النهضة ببنى سويف.
12. جامعة المستقبل.
13. الجامعة المصرية الروسية.
14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
15. جامعة هليوبوليس.
16. جامعة الجيزة الجديدة.
17. جامعة دراية بالمنيا.
18. جامعة بدر.
19. جامعة حورس.
20. جامعة المصرية الصينية.
21. جامعة ميريت.
22. جامعة سفنكس.
23. جامعة السلام.
24. جامعة بدر بأسيوط. 
25. جامعة الصالحية الجديدة.
26. جامعة الحياة.
27. جامعة مايو.
28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.
29. جامعة الابتكار.
30. جامعة المدينة بالقاهرة.
31. جامعة رشيد.
32. جامعة باديا.
33. جامعة وادي النيل بالفيوم.
34. جامعة اللوتس.

الجريدة الرسمية