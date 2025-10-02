الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هبوط اضطراري لطائرة ركاب متجهة من بريطانيا إلى مصر

طائرة ركاب، فيتو
طائرة ركاب، فيتو

أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها اليوم الخميس، بأن سلوك مسافرة مخمورة أجبر  طائرة ركاب، كانت متجهة من بريطانيا إلى مصر، على الهبوط اضطراريا في جزيرة كريت في اليونان.

هبوط اضطراري لطائرة ركاب متجهة من بريطانيا إلى مصر 

وجاء في تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن امرأة بريطانية تبلغ من العمر 38 عاما، قلبت الرحلة المتجهة إلى مصر "رأسا على عقب"، بسبب تأثير الكحول.

وأوضحت الصحيفة أن  الراكبة كانت تسافر مع زوجها وطفلها، وقال الركاب إنها كانت "في حالة سكر شديد، وتجاهلت تعليمات طاقم الطائرة".

ووصف المسافرون سلوك المرأة بـ"العدواني" و"الخارج عن السيطرة"، بينما لم تترك خيارا للطاقم سوى تنبيه القبطان.
وبعدها طلب قبطان الطائرة إذنا بالهبوط اضطراريا في مطار هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية، لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبعد هبوط الطائرة اعتقلت عناصر الشرطة المرأة، واقتيدت إلى السلطات من أجل التحقيق في سلوكها.

مصر بريطانيا طائرة ركاب اليونان

