رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد لجان الامتحانات بعدد من الكليات (صور)

أجرى الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بعدد من كليات الجامعة، شملت كليات: الطب، طب الأسنان، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والأعمال، يرافقه عمداء الكليات ومديرو البرامج، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان انتظام اللجان الامتحانية وتطبيق أعلى معايير الجودة.

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سير الاختبارات بكليات الجامعة

وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة الاختبارات العملية بمعامل كلية الطب، حيث اطمأن على توافر سبل الراحة للطلاب، وجاهزية المعامل، وتوفير كافة الأدوات والتجهيزات اللازمة لإجراء الامتحانات العملية في مناخ أكاديمي مناسب.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لحسن سير الاختبارات، حيث صُممت الاختبارات العملية بكلية الطب وفق نظام المحطات المتعددة (OSCE)، بهدف تقييم المهارات الإكلينيكية للطلاب، وشملت محطات متنوعة لتقييم مهارات الفحص السريري، والتشخيص، واتخاذ القرار الطبي، إلى جانب محطات مخصصة لتقييم مهارات التواصل والمهارات السريرية.

الإشراف على الامتحانات العملية

شارك في الإشراف على الامتحانات العملية نخبة متميزة من أساتذة الباطنة التخصصية (٢)، والغدد الصماء، والطب النفسي، وطب المخ والأعصاب، والروماتيزم، وأمراض الكلى، والأمراض الجلدية من مختلف الجامعات، حيث أسهموا بخبراتهم العلمية في متابعة وتقييم أداء الطلاب بدقة وموضوعية.

كما شملت الجولة متابعة الاختبارات النظرية بعدد من الكليات، حيث تأكد رئيس الجامعة من انتظام اللجان، والالتزام بالضوابط الامتحانية، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يضمن أداءهم للاختبارات بكل سهولة ويسر.

سير الاختبارات الإلكترونية

وفي إطار توجه الجامعة نحو التحول الرقمي، تابع رئيس الجامعة أيضًا سير الاختبارات الإلكترونية بكلٍّ من كلية الأعمال وكلية علوم وهندسة الحاسب، واطمأن على كفاءة البنية التحتية الرقمية، وسلاسة أداء الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية في التقييم.

جامعة المنصورة الجديدة تحرص على توفير تجربة تعليمية

وأكد الدكتور معوض محمد الخولي أن جامعة المنصورة الجديدة تحرص على توفير تجربة تعليمية وتقييمية متكاملة، تجمع بين الاختبارات النظرية والعملية والإلكترونية، وفق أحدث المعايير الأكاديمية، بما يسهم في إعداد خريج مؤهل علميًا وعمليًا، وقادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والتحديات المستقبلية بكفاءة وتميّز.

