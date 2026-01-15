الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد لجان الامتحانات بعدد من الكليات (صور)

تفقد الاختبارات بجامعة
تفقد الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو
18 حجم الخط

أجرى الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بعدد من كليات الجامعة، شملت كليات: الطب، طب الأسنان، الهندسة، علوم وهندسة الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والأعمال، يرافقه عمداء الكليات ومديرو البرامج، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان انتظام اللجان  الامتحانية وتطبيق أعلى معايير الجودة.

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سير الاختبارات بكليات الجامعة

وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة الاختبارات العملية بمعامل كلية الطب، حيث اطمأن على توافر سبل الراحة للطلاب، وجاهزية المعامل، وتوفير كافة الأدوات والتجهيزات اللازمة لإجراء الامتحانات العملية في مناخ أكاديمي مناسب.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة لحسن سير الاختبارات، حيث صُممت الاختبارات العملية بكلية الطب وفق نظام المحطات المتعددة (OSCE)، بهدف تقييم المهارات الإكلينيكية للطلاب، وشملت محطات متنوعة لتقييم مهارات الفحص السريري، والتشخيص، واتخاذ القرار الطبي، إلى جانب محطات مخصصة لتقييم مهارات التواصل والمهارات السريرية.

الإشراف على الامتحانات العملية

شارك في الإشراف على الامتحانات العملية نخبة متميزة من أساتذة الباطنة التخصصية (٢)، والغدد الصماء، والطب النفسي، وطب المخ والأعصاب، والروماتيزم، وأمراض الكلى، والأمراض الجلدية من مختلف الجامعات، حيث أسهموا بخبراتهم العلمية في متابعة وتقييم أداء الطلاب بدقة وموضوعية.

كما شملت الجولة متابعة الاختبارات النظرية بعدد من الكليات، حيث تأكد رئيس الجامعة من انتظام اللجان، والالتزام بالضوابط الامتحانية، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب بما يضمن أداءهم للاختبارات بكل سهولة ويسر.

سير الاختبارات الإلكترونية

وفي إطار توجه الجامعة نحو التحول الرقمي، تابع رئيس الجامعة أيضًا سير الاختبارات الإلكترونية بكلٍّ من كلية الأعمال وكلية علوم وهندسة الحاسب، واطمأن على كفاءة البنية التحتية الرقمية، وسلاسة أداء الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق معايير النزاهة والشفافية في التقييم.

جامعة المنصورة الجديدة تحرص على توفير تجربة تعليمية

وأكد  الدكتور معوض محمد الخولي أن جامعة المنصورة الجديدة تحرص على توفير تجربة تعليمية وتقييمية متكاملة، تجمع بين الاختبارات النظرية والعملية والإلكترونية، وفق أحدث المعايير الأكاديمية، بما يسهم في إعداد خريج مؤهل علميًا وعمليًا، وقادر على مواكبة متطلبات سوق العمل والتحديات المستقبلية بكفاءة وتميّز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات الفصل الدراسي الأول الإمتحانات العملية الاختبارات العملية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة العلوم الصحية التطبيقية الضوابط الامتحانية المنصورة الجديدة الفصل الدراسي الاول العملية الامتحانية جامعة المنصورة الجديدة رئيس جامعة المنصورة الجديد رئيس جامعة المنصورة ختبارات الفصل الدراسي الاول نخبة متميزة

مواد متعلقة

انطلاق قاذفات استراتيجية من قواعد داخل أمريكا إلى طهران، تفاصيل الضربة المحتملة لإيران

كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط تنظم تدريبا للطلاب مع الشركات

الداخلية تكشف حقيقة اتهام ضابط بمديرية أمن الدقهلية بتلفيق قضية لشخص واستغلال وظيفته

درس السنغال!
ads

الأكثر قراءة

بعد ولادة متعسرة في أطول انتخابات بمصر.. ملفات تشريعية مهمة في انتظار مجلس النواب 2026.. أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية يعلنون بدء دراسة أجندة القوانين

بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في المباراة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

هبوط طائرة تركية اضطراريا في برشلونة بعد تهديد بقنبلة على متنها

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميدتيرم

جمال عبد الناصر، 108 أعوام على ميلاد زعيم مصر الحديثة ورمز الوحدة العربية

طلائع قوات من دول الناتو تصل إلى جرينلاند

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية