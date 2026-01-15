إسقاط الجنسية والاستيلاء على أراضٍ وعقارات الأبرز، 10 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3، الصادر اليوم الخميس 15 يناير 2026، 10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مصريين، والاستيلاء على أراضي وعقارات مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بالإسكندرية ومطروح، والسويس، والقاهرة، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة.

إسقاط الجنسية المصرية وتخصيص أراضي الدولة لمشروعات

-قرارا مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن حاتم محمد السيد عبد اللاه، مواليد سوهاج 1980؛ والسعيد محمد عبد الحميد العمري، مواليد الغربية 1998، وذلك لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، والتحاقهما بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4802 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100 متر مربع، زمام عزبة رشدي التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4803 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400 متر مربع، بمنطقة وسط مدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4804 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 150 متر مربع، زمام قرية الجزائر التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4805 لسنة 2025، بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحات 600 و710 أمتار مربعة، بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي.

الاستيلاء على أراض وعقارات لمشروع القطار الكهربائي

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4852 لسنة 2025، بشأن إضافة إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4077 لسنة 2024 بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم فى نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4853 لسنة 2025، حيث يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4478 لسنة 2024، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة- الإسكندرية- العلمين- مطروح) فى المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس، والقاهرة، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على مسطحات الأراضي والعقارات، لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4962 لسنة 2025، باعتماد تعديل كردون مدينة المنيا لمحافظة المنيا.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4806 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6450 متر مربع، بزمام قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم.

