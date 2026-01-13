ختام الدورة الحرفية لتعليم الخياطة وأشغال التريكو بشباب الدلنجات

18 حجم الخط

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ادارة التدريب ومشروعات الشباب، بالتعاون مع الادارة المركزية لتمكين الشباب (الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) الدورة الحرفية تعليم الخياطة واشغال التريكو تحت شعار علمني حرفة للعام الخامس على التوالي بمركز شباب زاوية ابو شوشه بـ الدلنجات لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل حيث قام بالتدريب المدرب محمد عاشور مدرب خياطة معتمد ومدير مركز التدريب الحرفي بحوش عيسي سابقا.

تشجيع الشباب على اكتساب المهارات المهنية

أكد الدكتور علاء الجزار، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تطلقها الوزارة لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية واليدوية. وأوضح أن الهدف هو تشجيع الشباب على اكتساب المهارات المهنية، وإعدادهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي، مضيفا أن الوزارة تواصل تنفيذ دورات في مجالات حرفية متنوعة بمراكز الشباب، لتدريب المشاركين على الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، مما يساعدهم على اكتشاف مواهبهم وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل.

خطوة عملية لدعم ريادة الأعمال

الجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ونانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات ومتابعة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة والدكتور علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، واشراف امل الدفراوي وكيل المديرية للشباب وابراهيم صبري مدير إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية، وتُعد هذه المبادرة خطوة عملية لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب، خاصة في المناطق الريفية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتنمية المهارات وخلق فرص عمل مستدامة.

