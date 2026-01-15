الخميس 15 يناير 2026
الإسكندرية تحتضن ورشة عمل إقليمية لتعزيز استدامة مصايد المتوسط

جانب من حماية الثروة
جانب من حماية الثروة السمكية
يستضيف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ورشة عمل إقليمية كبرى تحتضنها "عروس البحر المتوسط" مدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري، ​في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي وحماية الثروات المائية.

تحقيق التنمية المستدامة للمصايد

تهدف الورشة إلى بناء قدرات دول حوض البحر المتوسط في مجال تقييم استراتيجيات الإدارة (MSE)، كخطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة للمصايد، ​يأتي هذا الحدث بتنظيم مشترك بين الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (GFCM) ومؤسسة المحيطات (TOF)، وبدعم فني من مشروع التونة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ويعكس هذا التنسيق رفيع المستوى الأهمية القصوى التي توليها المنظمات الدولية لتمكين الكوادر الفنية في دول المنطقة من صياغة سياسات صيد قائمة على أسس علمية رصينة.

أهداف الورشة ومحاورها الأساسية

​تستهدف الورشة نخبة من العلماء، والمديرين، والمتخصصين من دول (مصر، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، سوريا، لبنان، فلسطين، وتركيا). وتتركز أعمالها حول:​تطوير استراتيجيات الحصاد: وضع أطر عمل تضمن استقرار المخزونات السمكية، تطبيق أداة (MSE): استخدام تقنيات تقييم استراتيجيات الإدارة كأداة لاختبار السيناريوهات المختلفة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية طويلة الأجل، ضمان اتخاذ قرارات إدارية دقيقة تحمي الاقتصاديات المرتبطة بقطاع الصيد.

ريادة مصرية في قطاع الأسماك

​تبرز استضافة مصر لهذه الورشة الدور المحوري لجهاز حماية وتنمية البحيرات في قيادة المبادرات الإقليمية، حيث يساهم هذا الحدث بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الوطنية والإقليمية، مما ينعكس إيجابًا على حماية الثروة السمكية في المتوسط، ويعزز من فرص النمو المستدام للاقتصاد الأزرق في المنطقة.

​سوف يتضمن البرنامج عروضًا تقديمية مكثفة من خبراء دوليين، ومناقشات تفاعلية تهدف إلى تعميق الفهم بالمنهجيات الحديثة وتطبيقها بفعالية في المصايد الوطنية للدول المشاركة.

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية دول حوض البحر المتوسط مصر
الجريدة الرسمية