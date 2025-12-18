مهاجم الأردن يحصد جائزة هداف كأس العرب 2025

18 حجم الخط

حصد علي علوان مهاجم منتخب الأردن، جائزة هداف بطولة كأس العرب 2025، التي أقيمت في قطر، وفاز بلقبها منتخب المغرب بعد الفوز على النشامى 3-2.

أهداف علي علوان في كأس العرب 2025

وحصل علي علوان، على جائزة هداف كأس العرب، بعدما سجل 6 أهداف، متفوقًا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، اللاعب المغربي كريم البركاوي.

وسجل علي علوان، هدفين، خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العرب أمام المغرب، في الدقيقتين 48 و68.

وأحرز علوان، هدفه الأول في البطولة، خلال لقاء الإمارات، من ركلة جزاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وعاد علوان، لتسجيل هدفه الثاني، خلال فوز الأردن، على الكويت، بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

وفي ختام دور المجموعات، سجل علوان، ثالث أهدافه، في الفوز 3-0 على مصر.

وكان علي علوان، صاحب هدف الفوز على العراق، في ربع نهائي بطولة كأس العرب، قبل نجاحه في تسجيل ثنائية خلال المباراة النهائية أمام المغرب، اليوم الخميس.

