ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 13.3 مليار دولار في ديسمبر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي، إلى 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بما يعادل 634.8 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 1.4 مليار دولار.

وقال البنك المركزي، في بيان، اليوم الخميس، إن ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر.

وأوضح أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع ليسجل 1.55 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بينما ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 875.8 مليار جنيه (18.5 مليار دولار).

احتياطي النقد الأجنبي

واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيله مستويات قياسية جديدة إلى 51.45 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.23 مليار دولار مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

في الشهر الماضي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب برنامج القروض.

مدبولي: الاحتياطي النقدي تجاوز 49.5 مليار دولار وهذا موقف سعر الصرف والدين

احتياطيات النقد الأجنبي مطمئنة، مدبولي وحسن عبد الله يناقشان السياسات المالية والتضخم

في نهاية ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.5 مليار دولار كجزء من اتفاقية استثمارية لتطوير قطعة أرض في منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في محافظة مطروح.

