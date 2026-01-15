عضو التصديري للصناعات الغذائية: البعثات التجارية أداة هامة لتقليل المخاطر

18 حجم الخط

أكد المهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن البعثات التجارية التي ينظمها المجلس تمثل أداة عملية لتقليل مخاطر التصدير، خاصة أنها تسبقها بعثات تحضيرية، مما يتيح للشركات الاطلاع المباشر على مستويات الأسعار وهوامش الربحية وسلوك المستهلك، بدلًا من الاعتماد على بيانات نظرية أو وسطاء.

وبين أن ذلك يساعد الشركات على تقييم فرص التصدير وتوفير تسعير وتغليف وتوزيع أكثر واقعية وفعالية، لافتا إلى أن المشاركة الفعالة في المعارض الدولية المتخصصة تعد فرصة جيدة أيضا.

وأشار إلى أن مشاركته فى في فعاليات البعثة التجارية المصرية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى مدينة أبيدجان في كوت ديفوار، خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير الجاري، تستهدف توسيع حضور الصناعات الغذائية المصرية داخل أسواق غرب أفريقيا، وفتح مسارات تصديرية جديدة أمام المنتجات المُصنَّعة محليًا.

استكشاف السوق الإيفواري ودراسة أنماط المستهلكين

وقال عضو ا لمجلس التصديري للصناعات الغذائية : إن هذه البعثة تستهدف فهم واستكشاف السوق الإيفواري، موضحًا أن الزيارات الميدانية التي جرى تنفيذها شملت سلاسل السوبر ماركت وأسواق الجملة، ووفّرت صورة دقيقة عن خريطة المنتجات الغذائية المتداولة ومستويات الأسعار المختلفة، من الفئات الاقتصادية إلى المتوسطة وفوق المتوسطة.

والتقى المهندس أحمد السباعي خلال البعثة بالسفير المصري بكوت ديفوار شريف سيف، والذي أشاد بالحضور المصري القوي والمنتجات التنافسية، كما وعد بمزيد من التعاون وتعريف الشركات بالفرص التصديرية والتعاون معها وتيسير نفاذ المنتج المصري للسوق الإيفواري، وإزالة أي عقبات تواجهها.

وقال عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إن سوق كوت ديفوار باعتباره أكبر الأسواق في غرب أفريقيا كما تمثل إحدى أهم بوابات غرب أفريقيا، من حيث حجم الاستهلاك وقوة شبكات التوزيع، مؤكدًا أن الوجود في أبيدجان يمنح المنتجات المصرية فرصة الوصول إلى أسواق إقليمية أوسع داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وهو ما يجعل هذه البعثة نقطة انطلاق استراتيجية للتوسع داخل القارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.