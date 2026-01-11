الأحد 11 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقناة الناقلة

أمم أفريقيا، يلتقي منتخب المغرب مع نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا 

وتقام مباراة نصف النهائي بين المغرب ضد نيجيريا يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتذاع مباراة المغرب أمام نيجيريا في أمم أفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ضد نيجيريا مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين مصر ضد السنغال.

وكان منتخب نيجيريا تأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على الجزائر بهدفين نظيفين في دور الثمانية.

وسجل لنيجيريا فيكتور أوسيمين وأكور آدامس، ليصعد النسور الخضر لمواجهة صاحب الأرض منتخب المغرب، في نصف النهائي، الذي سيقام، مساء الأربعاء المقبل.

وكان المنتخب المغربي تفوق في ربع النهائي على نظيره الكاميروني، الجمعة الماضية، بثنائية لصفر من توقيع إبراهيم دياز وإسماعيل صيباري.

وشهدت مباريات أمم أفريقيا بعد إقامة 48 لقاء عقب انتهاء دور ربع النهائي “ دور الثمانية” وقبلها دور ثمن النهائي ودور المجموعات، إحراز عدد 119 هدفا حتى الآن.

أهداف أمم أفريقيا 2025

وشهد دور المجموعات إقامة 36 مباراة وإحراز 87 هدفا، فيما شهد دور ثمن النهائي إحراز 22 هدفا، وشهد دور ربع النهائي إحراز 10 أهداف، لتبلغ عدد أهداف وحصيلة أمم أفريقيا 119 هدفا بعد انتهاء دور الثمانية.

وحسمت 4 منتخبات تأهلها إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والمقامة على الأراضي المغربية.

وكان أول المنتخبات المتأهلة، السنغال، عقب الفوز على نظيره المالي مساء الجمعة، في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بهدف نظيف.

كما فاز منتخب المغرب على الكاميرون، بهدفين نظيفين، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، ليتأهل لنصف النهائي ويضرب موعدًا مع نيجيريا.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بالفوز على الجزائر 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وحسم منتخب مصر تأهله إلي دور نصف النهائي بالفوز على كوت ديفوار، بنتيجة 3-2، ليلاقي منتخب السنغال.

المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية

- السنغال.

- المغرب.

- نيجيريا.

- مصر.

