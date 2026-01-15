بونو يهدد رقم عصام الحضري التاريخي بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

واصل الحارس الدولي المغربي، ياسين بونو، كتابة التاريخ في سجلات كأس أمم أفريقيا، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده إلى نهائي نسخة 2025، محققًا أرقامًا قياسية وضعت اسمه جنبًا إلى جنب مع أساطير الحراسة في القارة السمراء.

شباك نظيفة ورقم قياسي مغربي

​تمكن بونو من الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات ليصل بإجمالي عدد مبارياته بـ"شباك نظيفة" (Clean Sheets) في تاريخ مشاركاته بالبطولة إلى 11 مباراة محطمًا بذلك الرقم القياسي الوطني السابق الذي كان مسجلًا باسم الحارس الأسطوري بادو زاكي وخالد فوهامي.

​مطاردة "السد العالي".

​بهذا التألق، بات بونو يهدد بشكل مباشر الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم "السد العالي" المصري عصام الحضري، الذي يتربع على عرش أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكهم في تاريخ "الكان" برصيد 14 مباراة، ​وبوصوله إلى المباراة رقم 11، تجاوز بونو أسماء رنانة وتساوى مع الحارس النيجيري فينسنت إنياما.

موعد مباراة المغرب والسنغال

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

فيما يخوض منتخب نيجيريا مواجهة قوية أيضًا أمام منتخب مصر للمنافسة على المركز الثالث بالكان، يوم السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

