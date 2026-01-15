الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة عن امتحان الفلسفة: في مستوى الطالب المتوسط (فيديو)

امتحانات
امتحانات
أدى طلاب الصف الاول الثانوى اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادة الفلسفة.

وكشف الطلاب بمدرسة جمال عبد الناصر بإدارة دار السلام التعليمية، أن مستوى الامتحان كان متوسطا وتضمن بعض الأسئلة الصعبة واختلفت النماذج من حيث مستوى السهولة.

الإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات.

كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الحرص على السلامة الصحية للطلاب

وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير زائرة صحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية

كما شددت الدكتورة  همت أبو كيلة على مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الأدوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل.

