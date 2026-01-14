الأربعاء 14 يناير 2026
السنغال تكرس العقدة وتطيح بمصر للمرة الثالثة على التوالي من البطولات الكبرى

واصل المنتخب السنغالي فرض هيمنته المطلقة على المواجهات الحاسمة أمام نظيره المصري، بعدما نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، ليكرس "عقدة" كروية باتت تؤرق جماهير الفراعنة في السنوات الأخيرة.

 

ثلاثية تاريخية في 4 سنوات

لم يكن فوز "أسود التيرانجا" بهدف ساديو ماني في نصف نهائي النسخة الحالية مجرد عبور عابر، بل جاء كحلقة ثالثة في سلسلة من الصدمات التي وجهها رفاق ماني للمنتخب المصري في المواعيد الكبرى:

نهائي أمم أفريقيا 2021: كانت البداية حين حرمت السنغال مصر من اللقب الثامن في الكاميرون بركلات الترجيح، لترفع الكأس الغالية لأول مرة في تاريخها.

تصفيات كأس العالم 2022: لم تمر سوى أسابيع قليلة حتى كررت السنغال السيناريو ذاته، وأطاحت بمصر من الدور الحاسم للتصفيات المونديالية بركلات الترجيح أيضًا، لتحجز مقعدها في قطر.

نصف نهائي أمم أفريقيا 2025: واليوم، تؤكد السنغال تفوقها الميداني بالفوز (1-0) ومنع الفراعنة من الوصول للمباراة النهائية، لتصبح السنغال هي "العقبة الدائمة" في طريق الجيل الحالي لمصر.

 المنتخب السنغالي نجح في فرض أسلوبه الفني وتفوقه البدني في هذه المواجهات، حيث صرح قائد المنتخب السنغالي عقب اللقاء أن معرفة مفاتيح لعب مصر وحرمانهم من الكرة كان هو المفتاح الرئيسي لهذا النجاح المتكرر.

بهذه النتيجة، تنتظر السنغال في المباراة النهائية الفائز من مواجهة (المغرب ونيجيريا)، بينما يكتفي المنتخب المصري باللعب على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وسط تساؤلات حول كيفية فك الشفرة السنغالية في المستقبل.

