الأربعاء 14 يناير 2026
رياضة

ماني: عزلنا صلاح ومرموش عن المباراة وهذا سر تفوق السنغال على"الفراعنة"

حلل النجم السنغالي ساديو ماني فوز منتخب بلاده على نظيره المصري بهدف نظيف، في المباراة  التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن التفوق السنغالي جاء نتيجة دراسة دقيقة لنقاط قوة "الفراعنة".

خنق اللعب ومنع الإمدادات

وأوضح ماني في حديثه لوسائل الإعلام أن استراتيجية "أسود التيرانجا" اعتمدت بشكل أساسي على حرمان المنتخب المصري من الكرة، قائلًا: "أدركنا أن قوة مصر في السيطرة، لذا حرمناهم من الكرة تمامًا وسيطرنا على وتيرة اللعب".

وتابع ماني حديثه عن النجاح الدفاعي في شل حركة أخطر عناصر المنتخب المصري: "نجحنا بامتياز في منع خطورة محمد صلاح وعمر مرموش، وعزلناهما عن مناطق التهديد، وهذا كان هدفنا الأول لضمان العبور إلى النهائي".

وعن هدف المباراة الوحيد الذي حمل توقيعه، أشاد ماني بالعمل الجماعي لزملائه: "الكرة وصلت لي في وضعية ممتازة، واستغللت الحس التهديفي لترجمتها إلى هدف غالٍ أهدى لنا بطاقة التأهل".

و بفوزها بنتيجة (1-0)، تنهي السنغال مغامرة المنتخب المصري في المربع الذهبي، لتمضي قدمًا نحو المباراة النهائية بحثًا عن التتويج بالتاج الأفريقي، مستفيدة من حالة النضج التكتيكي والفاعلية الهجومية التي أظهرها رفاق ساديو ماني.

أس الأمم الأفريقية السنغالي ساديو ماني المنتخب المصري العمل الجماعي النجم السنغالي ساديو ماني حمد صلاح صلاح ساديو ماني

الجريدة الرسمية