ارتفاع الوقود يشعل أسعار السلع والخدمات.. المواصلات والمخابز والأفران أول المتضررين.. بشائر الزيادة ظهرت على الخضراوات والفاكهة بالأسواق

لا شك أن قرار زيادة أسعار السولار له تداعيات مباشرة على حركة الأسعار في الأسواق، حيث من المقرر أن يعقب هذه الزيادة ارتفاع سريع في الكثير من الخدمات والسلع.

ويأتي ذلك نظرا لارتباط السولار مباشرة بحركة للبيع والشراء في الأسواق، وكذلك مايخص المستلزمات الزراعية وغيرها من عمليات النقل والري والماكينات واستعمال السولار.

والحقيقة أن الزيادة كلمة حاضرة سريعا وظاهرة بشكل مباشر وواضح فور إقرار عملية الزيادة في كثير من الخدمات وعلى رأسها أسعار الدواجن، التي شهدت حالة من الانخفاضات الواضحة خلال الفترة الماضية، خاصة مع عدم تخطيها الـ 64 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الدواجن ستتأثر مع تطبيق رفع سعر الوقود

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه مع الأسف ستتأثر أسعار الدواجن مع تطبيق رفع سعر الوقود تأثرًا واضحًا.

رفع أسعار السولار يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن ارتفاع سعر السولار سيحدث مشكلة في قطاع الدواجن خاصة مع دخول فصل الشتاء، فالسولار من المواد الأساسية التي تستخدم لتدفئة المزارع خلال فصل الشتاء، وعليه فإن رفع سعر السولار يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج للمربين، وهذه مشكلة كبيرة خاصة مع انخفاض سعر الفراخ خلال الفترة الحالية لأقل من تكاليف إنتاجها، إذ يصل تكلفة إنتاج الدواجن لـ 65 جنيهًا، وتباع في المزارع بأقل من هذا السعر.

ارتفاع تكلفة نقل الطيور من المزارع للمستهلك

وأضاف: كما أن السولار والبنزين مهمين جدًا في نقل الدواجن والمنتجات من المزارع إلى المحال التجارية، وعليه فإن تكلفة النقل سترتفع أيضًا، ومع اتساع دائرة الحلقات الوسيطة من المزرعة إلى المستهلك، فإن ذلك يعني زيادة حتمية في سعر الدواجن.

فصل الشتاء له طبيعة خاصة بالنسبة لقطاع الثروة الداجنة

وأشار إلى أن فصل الشتاء له طبيعة خاصة بالنسبة لقطاع الثروة الداجنة، إذ تزيد فيه تكلفة الإنتاج، مع توفير التدفئة للعنابر، وأيضًا توفير التحصينات اللازمة لمواجهة الأمراض المناعية التي قد تصيب الطيور في الشتاء.

كما قال محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه بالنسبة لتأثير زيادة أسعار الوقود على المخابز المستخدمة للسولار، وتنتج خبز مدعم لحامل البطاقة التموينية المدعمة، حيث لا مساس في سعر الرغيف ولا وزنه.

أسعار الوقود الجديدة

وأضاف لـ «فيتو» أنه سيستمر الدعم كما هو بالنسبة للمواطنين، وأن الدولة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية تتحمل الزيادة في أسعار الوقود، وعليه تستمر المخابز البلدية في الإنتاج علي الوجه الأكمل.

رفع الدعم عن البنزين والسولار

وأوضح أن إنتاج المخابز يصل لـ 275 مليون رغيف يوميا لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة التي تصل لنحو 23 مليون بطاقة بعدد مستفيدين من الدعم في الخبز يصل لـ 71 مليون نسمة.

المخابز البلدية مستمرة في الإنتاج بسعر الرغيف 20 قرشًا

وأشار إلى أن المخابز البلدية مستمرة في الإنتاج بسعر الرغيف 20 قرشًا لحاملي البطاقة التموينية المدعمة، لوزن رغيف الخبز 90 جرامًا كامل النضج والاستدارة.

المخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي

وفيما يخص المخابز التي تستخدم الغاز الطبيعي، فقد أكد على أنه لا يوجد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المدعم أيضًا.

وأوضح أنه يتم إيداع فرق الزيادة في أسعار السولار والغاز الطبيعي في الحسابات البنكية للمخابز من الهيئة العامة للسلع التموينية التي تقدر بنحو 32 جنيهًا لكل جوال دقيق وزن 100 كيلو بزيادة نسبيا لكل رغيف تصل لـ قرشين، وحسب نوعية الخبز المنتج وهذه الزيادة كلها تتحملها الدولة ممثلة في وزارة التموين.

توقعات بارتفاع أسعار الخبز السياحي

وعن أسعار الخبز السياحي بعد قرار زيادة سعر الوقود، قال: « طبعًا هيكون في زيادة لأنه خاضع لسياسة العرض والطلب، ووزارة التموين ستكون مسؤوليتها الرقابة على الأسعار والغش التجاري ومراقبة الأسواق».

الأمر لم يقتصر عند ذلك الحد، بل بدت بشائر الزيادة في الخضروات والفاكهة منذ ساعات الصباح اليوم في الأسواق حيث سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى وذلك قبل ساعات من تطبيق زيادة أسعار الوقود الجديدة.

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار البرتقال

تراوح سعر البرتقال البلدي من 10 إلى 14 جنيهًا. تراوحت أسعار البرتقال السكري من 10 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 12 إلى 16 جنيهًا.

سعر كيلو العنب اليوم

تراوحت أسعار العنب كرمسن من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 17 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح أسعار العنب مستورد أصفر بين 120 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو العنب أسود مستورد بين 120 إلى 150 جنيهًا.

سعر التفاح اليوم

تراوح سعر كيلو التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر التفاح سوري/ لبناني من 50 إلى 80 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

تراوح سعر بلح بارحي من 35 إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر تين برشومي من 17 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر جوافة بين 7 و15 جنيهًا.

تراوح سعر رمان بين 15 و30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو كنتالوب من 15 جنيها إلى 25 جنيها.

تراوح سعر الكاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.

