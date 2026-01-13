دورة تدريبية مجانية في لغة الإشارة للشباب بمكتبة دمنهور بإجازة نصف العام

18 حجم الخط

تنظم مكتبة مصر العامة بـ دمنهور دورة تدريبية مكثفة مجانية في لغة الإشارة، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بإجازة نصف العام، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على دعم المبادرات التثقيفية والتدريبية الهادفة، وتنمية قدرات الشباب، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية في خدمة المجتمع.

إكساب المشاركين مهارات أساسية في لغة الإشارة

وتستهدف الدورة الشباب من سن 18 عامًا فيما فوق، وذلك خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير، لإكساب المشاركين مهارات أساسية في لغة الإشارة، بما يعزز قدرتهم على التواصل الفعّال مع فئة الصم والبكم، وتأتي هذه الدورة إيمانًا بأهمية نشر ثقافة الدمج المجتمعي، حيث يُعد إتقان لغة الإشارة خطوة جوهرية نحو بناء جسور التفاهم، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تعزيز الاندماج داخل المجتمع وبيئة العمل.

رفع الوعي المجتمعي

وأكدت محافظ البحيرة أهمية تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الشباب من اكتساب مهارات إنسانية ومهنية، وتعزيز دورهم الإيجابي في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

اجمل أجازة في أجمل مكتبة

جدير بالذكر ان من ضمن الأنشطة التي تقام بمكتبة مصر العامة بـ دمنهور باجازة نصف العام برنامج أجمل أجازة في أجمل مكتبة والذي يستهدف الأطفال من أبناء مدينة دمنهور أو في فرعيها بكفر الدوار والدلنجات حيث يضم البرنامج أنشطة ثقافية وترفيهية لقضاء اجازة تفيد الطفل وتنمية لديه المواهب وحب الكتاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.