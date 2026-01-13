الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دورة تدريبية مجانية في لغة الإشارة للشباب بمكتبة دمنهور بإجازة نصف العام

دورة تدريبية بمكتبة
دورة تدريبية بمكتبة دمنهور
18 حجم الخط

تنظم مكتبة مصر العامة بـ دمنهور دورة تدريبية مكثفة مجانية في لغة الإشارة، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بإجازة نصف العام، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على دعم المبادرات التثقيفية والتدريبية الهادفة، وتنمية قدرات الشباب، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية في خدمة المجتمع.

إكساب المشاركين مهارات أساسية في لغة الإشارة

وتستهدف الدورة الشباب من سن 18 عامًا فيما فوق، وذلك خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير، لإكساب المشاركين مهارات أساسية في لغة الإشارة، بما يعزز قدرتهم على التواصل الفعّال مع فئة الصم والبكم، وتأتي هذه الدورة إيمانًا بأهمية نشر ثقافة الدمج المجتمعي، حيث يُعد إتقان لغة الإشارة خطوة جوهرية نحو بناء جسور التفاهم، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تعزيز الاندماج داخل المجتمع وبيئة العمل.

رفع الوعي المجتمعي

وأكدت محافظ البحيرة  أهمية تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الشباب من اكتساب مهارات إنسانية ومهنية، وتعزيز دورهم الإيجابي في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

اجمل أجازة في أجمل مكتبة

جدير بالذكر ان من ضمن الأنشطة التي تقام بمكتبة مصر العامة بـ دمنهور باجازة نصف العام برنامج أجمل أجازة في أجمل مكتبة والذي يستهدف الأطفال من أبناء مدينة دمنهور أو في فرعيها بكفر الدوار والدلنجات حيث يضم البرنامج أنشطة ثقافية وترفيهية لقضاء اجازة تفيد الطفل وتنمية لديه المواهب وحب الكتاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمنهور مكتبة مصر العامة محافظ البحيرة جاكلين عازر لغة الاشارة
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

قناة السويس ليست للبيع، خبير اقتصادي يفجّر الجدل حول مقترح تصفير الديون (فيديو)

رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر

وديا، غزل المحلة يفوز على "السرو" استعدادا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

الأهلي يدخل في مفاوضات رسمية لضم مهاجم الترجي الجرجيسي

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية