استشاري يحذر: الفاكهة بها سم قاتل

18 حجم الخط

الفاكهة من الأكلات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن وهى أفضل مقوٍّ للمناعة.

ورغم أن الفاكهة مهمة للصحة بشكل عام، إلا أنه تناولها له شروط يجب الالتزام بها حتى لا ترفع السكر بالدم وتسبب زيادة الوزن ومشاكل أخرى.

مخاطر تناول الفاكهة ليلا

ويقول الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية، إن تناول الفاكهة فى الليل يتحول سم قاتل، وذلك لأن تناول الفاكهة فى الليل بسبب مخاطر عديدة، منها:-

ارتفاع نسبة الفركتوز بالدم

الإصابة بمقاومة الأنسولين

ارتفاع نسبة الدهون على الكبد

مشاكل الهضم والقولون

تخزين الدهون بالجسم

وأضاف حلمى، أن الفاكهة مهمة للصحة ولكن تناولها يجب أن يكون محسوب ضمن السعرات الحرارية اليومية لأن الفاكهة تحتوى على نسبة عالية من السكريات، كما يجب تناولها نهارا وليس فى الليل حتى تتجنب مخاطرها.

الفاكهة فيها سم قاتل

فوائد تناول الفاكهة

ومن فوائد تناول الفاكهة بانتظام:-

تقوية جهاز المناعة، حيث تحتوي الفاكهة مثل البرتقال، والجوافة، والليمون، والكيوي على فيتامين C الذي يزيد من مناعة الجسم، ويساعد على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، ويسرع التئام الجروح.

تحسين الهضم ومنع الإمساك، والفاكهة الغنية بالألياف مثل التفاح، الكمثرى، الموز تساعد على تنشيط حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

حماية القلب والأوعية الدموية، والفاكهة مثل الرمان، العنب، الفراولة تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على خفض الكوليسترول الضار، وتقليل ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية.

الفاكهة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين A وE تساعد على نضارة البشرة، وتأخير ظهور التجاعيد، وتقوية الشعر ومنع تساقطه.

الفاكهة منخفضة السعرات وعالية الماء والألياف، لذلك فهي تمنح شعور بالشب، وتساعد في إنقاص الوزن، وبديل صحي للحلويات.

مضادات الأكسدة في الفاكهة مثل التوت والرمان تحارب الجذور الحرة، وتقلل الالتهابات، وتقي من بعض أنواع السرطان.

الفاكهة الصفراء والبرتقالية مثل الجزر والمانجو تحتوي على بيتا كاروتين، وتحمي شبكية العين، وتقلل خطر ضعف النظر مع التقدم في العمر.

فاكهة التوت والعنب تساعد على تنشيط خلايا الدماغ، وتحسين التركيز والذاكرة، وتقليل خطر الزهايمر.

تناول الفاكهة الكاملة وليس العصائر، يساعد في تنظيم سكر الدم، والوقاية من السكري، ومد الجسم بالطاقة الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.