الشمام يقي من السرطان ويعزز المناعة ويحافظ على صحة العين

يتميز الشمام بلونه الجذاب ونكهته الحلوة المنعشة وعصارته الغنية، مما يجعله إضافة مثالية لسلطات الفواكه أو وجبة خفيفة منعشة بمفرده. ولا تقتصر فوائد هذه الفاكهة الصيفية على مذاقها الرائع، بل تمتد لتشمل قيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة.

يعد الشمام زاخر بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والفيتامينات، التي تلعب دورًا هامًّا في دعم صحة القلب، والمساهمة في الوقاية من السرطان، وتقليل الالتهابات، وتعزيز المناعة، والحفاظ على صحة العين.

القيمة الغذائية للشمام في كوب واحد

السعرات الحرارية: 54 سعرة حرارية.

البروتين: 1.34 جرام

الدهون: 0.3 جرام

الكربوهيدرات: 13.1 جرام

الألياف: 1.44 جرام

السكريات الإجمالية: 12.6 جرام

فيتامين ج: 59 مليجرام (65% من القيمة اليومية الموصى بها)

فيتامين أ: 270 ميكروجرام (30% من القيمة اليومية الموصى بها)

البوتاسيوم: 427 مليجرام (10% من القيمة اليومية الموصى بها)

الكالسيوم: 14.4 مليجرام (1.4% من القيمة اليومية الموصى بها)

الفوسفور: 19.2 مليجرام (1.5% من القيمة اليومية الموصى بها)

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشمام على مجموعة متنوعة من المغذيات النباتية القوية المضادة للأكسدة، مثل البيتا كاروتين، والكريبتوكسانثين، والكوكوربيتاسين، واللوتين، والزياكسانثين.

الفوائد الصحية للشمام

يحتوي الشمام على مزيج من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض، وتشمل أبرز الفوائد الصحية للشمام ما يلي:

المساهمة في الوقاية من السرطان: يحتوي الشمام على مركبات غذائية متعددة تُظهر خصائص مقاومة للسرطان، وعلى رأسها البيتا كاروتين، الذي يوجد بكميات مماثلة لتلك الموجودة في الجزر. تعمل مضادات الأكسدة الأخرى مثل اللوتين وفيتامين أ وفيتامين ج على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، التي قد تؤدي إلى تكوين خلايا سرطانية. كما تساهم مضادات الأكسدة في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. وتضيف زومبانو أن الألياف الموجودة في الشمام (حوالي 1.4 جرام لكل كوب) تلعب دورًا في الوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي.

تقليل الالتهابات: يساهم الالتهاب المزمن في تطور العديد من الأمراض. وقد أظهرت الأبحاث أن مركب الكوكوربيتاسين الموجود في الشمام يساعد في تقليل الالتهاب بشكل عام، وخاصة التهاب الأوعية الدموية المرتبط بتصلب الشرايين، وهو عامل خطر لأمراض القلب. كما أن فيتامين ج الموجود بوفرة في الشمام يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات عن طريق منع إطلاق السيتوكينات التي تزيد من الالتهاب.

تعزيز جهاز المناعة: تلعب مضادات الأكسدة دورًا حيويًا في تقوية جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مكافحة الأمراض بفعالية. يعتبر البيتا كاروتين، المسؤول عن اللون البرتقالي الوردي للشمام، مضادًا للأكسدة يتحول في الجسم إلى فيتامين أ الضروري لصحة المناعة. كما أن فيتامين ج الموجود في الشمام يمكن أن يساهم في تسريع الشفاء وتقليل مدة الإصابة بنزلات البرد.

تعزيز صحة العين: تؤكد زومبانو على أن "العناصر الغذائية الموجودة في الشمام تعتبر مفتاحًا مهمًا لصحة العين والبصر". يحتوي الشمام على مجموعة من العناصر الغذائية الداعمة لصحة العين، بما في ذلك البيتا كاروتين، واللوتين، وفيتامين أ، وفيتامين ج، والزياكسانثين. تشير الأبحاث إلى أن زيادة تناول اللوتين والزياكسانثين يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر. كما أن الحصول على كميات كافية من البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين قد يساهم في الوقاية من اعتلال الشبكية المرتبط بالسكري. ويساعد فيتامين أ في الحفاظ على رطوبة العينين، بينما يقي فيتامين ج من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي قد تؤدي إلى أمراض العيون وفقدان البصر.

مخاطر تناول الشمام

على الرغم من أن الجزء المستهلك من الشمام هو اللب الداخلي، من المهم غسل الثمرة جيدًا قبل التقطيع للتخلص من أي تلوث محتمل على السطح. ولا يجب تناول أطباق الفاكهة الجاهزة والشمام المقطع مسبقًا، حيث تعتبر مصادر شائعة للتسمم الغذائي. وشراء شمام كامل وغسله وتقطيعه في المنزل لضمان السلامة.

تناول كميات كبيرة دفعة واحدة من الشمام قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات الهضمية مثل آلام المعدة أو التقلصات أو الإسهال. كما أن الإفراط في تناوله يزيد من خطر تناول كمية كبيرة من البوتاسيوم، مما قد يرهق الكلى. تناول حصة بحجم كوب تقريبًا يوميًا ما لم تكن هناك حاجة لمراقبة كمية البوتاسيوم المتناولة.

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