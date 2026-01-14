الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا تدعو مواطنيها في إيران إلى مغادرتها

ألمانيا تدعو مواطنيها
ألمانيا تدعو مواطنيها في إيران إلي مغادرتها
18 حجم الخط

قالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء: ندعو المواطنين الألمان إلى مغادرة إيران فورا بسبب التوترات بالمنطقة.

وكانت السويد، دعت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، رعاياها الموجودين في إيران إلى المغادرة فورا، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إمكانية شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران قائمة

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي نقلا عن مصادر، إن إمكانية شن الولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران قائمة.

ووفقا لـ أكسيوس، فأن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة في تقييمها بأن الأمن الإيراني قتل ما لا يقل عن 5000 متظاهر.

وأضافت أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع في إيران والرد الأمريكي المحتمل.

تفعيل أجهزة تشويش GPS في أجزاء من إيران والعراق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم تفعيل أجهزة تشويش نظام تحديد المواقع العالمي GPS في أجزاء من إيران والعراق، وذلك حسبما أوردت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

بلدية ديمونة الإسرائيلية تفتح جميع الملاجئ العامة

كما أفاد إعلام إسرائيلي، بأن بلدية ديمونة تفتح جميع الملاجئ العامة في المدينة وسط التوترات مع إيران.

وأضاف إعلام إسرائيلي، خلال تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أنه تم فتح الملاجئ في ديمونة يأتي تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على الأراضي الإيرانية.

وصباح اليوم، أفادت وكالة أنباء "رويترز"، بأن إيران تهدد بقصف القواعد العسكرية الأمريكية حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

وأفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، بأنه تم توقف التواصل المباشر بين واشنطن وطهران في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلقا: طلبنا من دول المنطقة وقف التصعيد العسكري الأمريكي.

 

تقديرات إسرائيلية بأن الهجوم الأمريكي على إيران مسألة وقت

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن هناك تقديرات إسرائيلية بأن الهجوم الأمريكي على إيران مسألة وقت.

 

ترقب فى الشرق الأوسط مع تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل الخيار العسكري ضد طهران

وفي نفس السياق، يسود الترقّب أجواء الشرق الأوسط مع تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل الخيار العسكري ضد طهران، في ظل احتجاجات بدأت بدوافع اقتصادية قبل أن تتطوّر تدريجيًا إلى مطالب ذات طابع سياسي، تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الالمانية الخارجية الالمانية إيران طهران

مواد متعلقة

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي: إدارة ترامب تدرس جميع السيناريوهات بشأن إيران

مراحل الضربة العسكرية ضد إيران التي يبحث عنها ترامب، خبير يرصد التصورات الأمريكية

تعزيزات عسكرية أمريكية غير مسبوقة بالشرق الأوسط وهذه خيارات ترامب ضد إيران

السويد تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة فورا
ads

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور على طفل نهشته الكلاب في أرض زراعية بنبروه

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق لـ حسام حسن بعد خسارة منتخب مصر أمام السنغال بأمم أفريقيا

مسئول إسرائيلي: إغلاق الأجواء احترازيًا فور تنفيذ أمريكا هجومها ضد إيران

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي بختام التعاملات

سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يحدد مسافة قصر الصلاة للمسافر بالكيلومتر

أمين الفتوى يوضح أسرارا جديدة عن رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

هل يجب على المرأة قضاء الصلوات بعد الطهارة من الحيض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية