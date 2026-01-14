تعزيزات عسكرية أمريكية غير مسبوقة بالشرق الأوسط وهذه خيارات ترامب ضد إيران

18 حجم الخط

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن الولايات المتحدة عززت بشكل ملحوظ وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوجد حاليًا ثلاث مدمرات حربية مزودة بصواريخ موجهة، في إطار الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

دخول حاملة الطائرات روزفلت البحر الأحمر ضمن ترتيبات عسكرية متقدمة



وبحسب المسؤولين، دخلت حاملة الطائرات الأمريكية «روزفلت» مؤخرًا إلى البحر الأحمر، في خطوة تعكس رفع مستوى الجاهزية القتالية وتوسيع نطاق الانتشار البحري الأمريكي قرب بؤر التوتر الإقليمي، خاصة مع تزايد المخاوف من تداعيات الاحتجاجات داخل إيران واحتمالات التصعيد.

غواصة مزودة بصواريخ في المنطقة ضمن عناصر الردع الأمريكية

وأكد مسؤولون في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة تمتلك غواصة واحدة على الأقل مزودة بصواريخ تعمل حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، ضمن منظومة الردع البحري، بما يتيح خيارات عسكرية سرية وفعالة في حال اتخاذ قرار بالتصعيد.

البنتاجون يعرض على ترامب خيارات استهداف تشمل البرنامج النووي والصواريخ الإيرانية

وأفاد مسؤولون بأن البنتاجون قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة من الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران، تتضمن استهداف برنامجها النووي، ومواقع الصواريخ الباليستية، إضافة إلى بنى أمنية داخلية حساسة.

الهجمات الإلكترونية وضرب جهاز الأمن الإيراني الخيار الأكثر ترجيحًا



وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الخيارات الأكثر ترجيحًا في المرحلة الحالية تتمثل في شن هجمات إلكترونية واسعة وضرب جهاز الأمن الداخلي الإيراني، باعتبارها أقل كلفة وأكثر تأثيرًا، مقارنة بضربات عسكرية مباشرة، خاصة في ظل رغبة واشنطن في الضغط على طهران دون الانجرار إلى حرب شاملة في المنطقة.

