توفير إنترنت للمتظاهرين عبر الأقمار الصناعية، تعرف على دور إيلون ماسك في احتجاجات إيران

18 حجم الخط

تقدمت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك الملياردير الأمريكي الأغنى في العالم بخدمة ستارلينك الفضائية مجانًا للمتظاهرين في إيران، وسط احتجاجات دامية وانقطاع للإنترنت استمر لأيام.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حثّ الإيرانيين على مواصلة احتجاجاتهم

وألغت سبيس إكس رسوم اشتراك ستارلينك في إيران، ما يُتيح لمن يملكون أجهزة استقبال في البلاد الوصول إلى الخدمة دون دفع أي رسوم، وفقًا لأحمد أحمديان، المدير التنفيذي لمنظمة "هوليستيك ريزيليانس" الأمريكية، التي تعمل مع الإيرانيين لتأمين الوصول إلى الإنترنت.

وتُبرز خدمة ستارلينك في إيران ومناطق أخرى تشهد نزاعات كيف أصبحت خدمة الإنترنت سريعة النمو أداةً للقوة الناعمة لأغنى رجل في العالم، وللحكومة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حثّ الإيرانيين على مواصلة احتجاجاتهم، ودعا في وقت سابق إلى استخدام ستارلينك - التي يستخدمها بعض الإيرانيين بالفعل رغم حظرها في البلاد - للمساعدة في استعادة الاتصالات.

إمكانية الاستعانة بإيلون ماسك

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد الماضي، ردًا على سؤال حول إمكانية الاستعانة بإيلون ماسك في هذا المسعى: "قد نتحدث مع إيلون، فهو كما تعلمون بارع في هذا النوع من الأمور. لديه شركة ممتازة، لذا قد نتحدث معه".

وأضاف: "في الواقع، سأتصل به حالما أنتهي منكم".

وسبق لماسك أن تدخل في صراعات جيوسياسية من خلال خدمة ستارلينك المجانية.

ووفرت أقمار ستارلينك الصناعية اتصالات الإنترنت للمواطنين الأوكرانيين وجيشهم منذ التدخل الروسي.

اعتقال الحكومة الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو

وفي يناير، أعلنت ستارلينك أنها ستوفر خدمة النطاق العريض المجانية لمواطني فنزويلا حتى 3 فبراير، عقب اعتقال الحكومة الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو.

وتصاعدت حدة الاضطرابات في إيران بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، ما دفع مئات الآلاف إلى الخروج للشوارع، مطالبين بإسقاط النظام .

وحذرت جماعات ناشطة من احتمال مقتل آلاف الأشخاص خلال أكثر من أسبوعين من الاضطرابات العنيفة.

تهريب العديد من أجهزة استقبال ستارلينك في إيران عبر حدود البلاد

رغم حظر أجهزة استقبال ستارلينك في إيران، فقد تم تهريب العديد منها عبر حدود البلاد رغم المخاطر، حسبما أفاد أحمديان، مقدرًا في مقابلة هاتفية أن هناك أكثر من 50 ألف جهاز متوفر في البلاد.

ويعمل الجيش الإيراني على التشويش على ستارلينك ويلاحق مستخدميها، وفقًا لأمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة ميان، وهي منظمة حقوقية.

وأفادت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) يوم الثلاثاء أن السلطات صادرت "شحنة كبيرة من المعدات الإلكترونية المستخدمة في التجسس والتخريب"، بما في ذلك ما بدا في لقطات مصورة أنها أجهزة استقبال ستارلينك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.