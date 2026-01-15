الخميس 15 يناير 2026
محافظات

أصابوه بجروح مميتة، أطباء مستشفى العجمي ينقذون طالبا بالإعدادية اعتدى عليه مجهولون بالطريق

الطالب بعد انقاذه،
الطالب بعد انقاذه، فيتو
أنقذ أطباء مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، طالب بالإعدادية من الموت عقب تعدي 4 أشخاص عليه بعد خروجه من مدرسة الإدريسي بالعجمي وإصابته بجروح قطعية في وريد الرقبة. 

واستقبلت طوارئ مستشفى العجمي، الطالب شنودة. ع، ١٣ عامًا مصابًا بجرح قطعي عميق في الرقبة تسبب في قطع وريد الرقبة من الناحية اليسرى، وفي حالة حرجة.

جرى تقديم تدخل جراحي بشكل سريع وإدخالها غرفة العمليات على الفور، من قبل أطباء الجراحة وجراحة الوجه والفكين وجراحة القلب والصدر وتم عمل إصلاح للوريد وغرز، وإدخال المصاب  لغرفة العناية المركزة وسط تحسن حالتها بشكل كبير بعد إجراء الجراحة.

تحرر محضر بالواقعة داخل المستشفى بواسطة قسم شرطة الدخيلة، وتبين من خلال أقوال المصاب والشهود، أن ٤ أفراد لم يتعرف عليهم قاموا بالاعتداء عليه بآلة حادة مربوطة بعصا طويلة، محدثين فيه إصاباته عقب خروجه من المدرسة بالطريق العام.

 
تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في الأمر لضبط المتهمين ومعرفة دوافعهم وإحالتهم للنيابة. 

أنقاذ طالب بالاعدادية اطباء مستشفي العجمي اخبار مستشفي العجمي مدرسة الأدريسي الاعدادية التعدي علي طالب اعدادية بالعجمي
