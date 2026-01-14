الأربعاء 14 يناير 2026
خارج الحدود

طبول الحرب تدق، إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة تشويش GPS في أجزاء من إيران والعراق

تشويش نظام تحديد
تشويش نظام تحديد المواقع العالمي GPS، فيتو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم تفعيل أجهزة تشويش نظام تحديد المواقع العالمي GPS في أجزاء من إيران والعراق، وذلك حسبما أوردت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

بلدية ديمونة الإسرائيلية تفتح جميع الملاجئ العامة

كما أفاد إعلام إسرائيلي، بأن بلدية ديمونة تفتح جميع الملاجئ العامة في المدينة وسط التوترات مع إيران.

وأضاف إعلام إسرائيلي، خلال تصريحات أوردتها "القاهرة الإخبارية"، أنه تم فتح الملاجئ في ديمونة يأتي تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على الأراضي الإيرانية.

إيران تهدد بقصف القواعد العسكرية الأمريكية

وصباح اليوم، أفادت وكالة أنباء "رويترز"، بأن إيران تهدد بقصف القواعد العسكرية الأمريكية حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة.

وقبل قليل، أفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، بأنه تم توقف التواصل المباشر بين واشنطن وطهران في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلقا: طلبنا من دول المنطقة وقف التصعيد العسكري الأمريكي.

تقديرات إسرائيلية بأن الهجوم الأمريكي على إيران مسألة وقت

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن هناك تقديرات إسرائيلية بأن الهجوم الأمريكي على إيران مسألة وقت.

ترقب فى الشرق الأوسط مع تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل الخيار العسكري ضد طهران

وفي نفس السياق، يسود الترقّب أجواء الشرق الأوسط مع تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل الخيار العسكري ضد طهران، في ظل احتجاجات بدأت بدوافع اقتصادية قبل أن تتطوّر تدريجيًا إلى مطالب ذات طابع سياسي، تشهدها إيران منذ أكثر من أسبوعين.

