الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة هاتف من محل بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسرقة هاتف من محل بمحافظة الإسكندرية.

سرقة هاتف من محل بالإسكندرية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل مقطع فيديو يُظهر تضرر مالك محل تجاري من تعرضه لسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "المغافلة"، من داخل محله الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أن الشاكي لم يقم بتحرير محضر رسمي بالواقعة. وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، كما تبين أنه يعاني من مرض نفسي، وقد تم حجزه بأحد مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتمكنت الجهات المعنية من ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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