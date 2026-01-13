الثلاثاء 13 يناير 2026
ضبط 27.5 طن منتجات منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالدقهلية

ضبط سلع غذائية في
ضبط سلع غذائية في حملات تموينية
تمكنت حملات تموينية مكبرة بمدن ومراكز الدقهلية، من ضبط 27.5 طن منتجات منتهية الصلاحية بالمشاركة بين مديرية التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ضبط 27.5 طن منتجات منتهية الصلاحية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باستمرار الرقابة على الأسواق عملًا بالقانون رقم 1 لسنة 2017، وفي إطار جهود الدولة لضمان غذاء آمن وصحي.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات تأتي حرصًا على توفير غذاء آمن، والحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة.

حملة تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين

وفي هذا السياق، قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة المهندس هشام حمدان مدير فرع الهيئة بالدقهلية، بحملة تفتيشية بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمود البسيوني، والرائد أحمد ربيع، وبحضور مفتشي سلامة الغذاء بالدقهلية، للتفتيش على محلات السلع الغذائية بجمصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 طن فراولة منتهية الصلاحية، وضبط 227 جردل زنة 4 كجم اسبونجي منتهية الصلاحية، وضبط 56 جوال نشا معدل وزن 25 كجم منتهي الصلاحية، وضبط 20 جوال مستحلب ومثبت وزن 25 كجم منتهي الصلاحية، وضبط 80 جوال حليب بودرة وزن 25 كجم منتهي الصلاحية، وضبط 159 جوال مسحوق حليب وزن 25 كجم منتهي الصلاحية، وضبط 25 برميل مسحوق بروتين وزن 75 كجم بدون بيانات، وضبط 15 برميل صوص فراولة وكراميل وزن 150 كجم بدون بيانات.

