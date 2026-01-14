قبل انطلاقها، وكيل التعليم بالدقهلية يجتمع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

استعرض المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة تعليم الدقهلية محاور وتعليمات تهدف إلى تنظيم العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، خلال الاجتماع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

وجاء ذلك في ضوء تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

واجتمع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم عبر تقنية الفيديو كونفرنس برؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بحضور

بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية ، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، إبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، الدكتور السيد محمدين رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية ، أشرف الجوهري وكيل لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية ، أحمد البكري مدير المكتب الفني، وليد محيي الدين مدير إدارة الأمن، مصطفى البليهي مدير إدارة التعليم الإعدادي ، محمود كمال رئيس المطبعة السرية ، حازم السيد - التطوير التكنولوجي.

محاور وتعليمات تنظيم العملية الامتحانية

وتناول الاجتماع عدة محاور وتعليمات تهدف إلي تنظيم العملية الامتحانية وإخراجها في أفضل صورة كان من أهمها:

-التشديد على عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين

-تنظيم دخول الطلاب مبكرًا

في اليوم الأول من الامتحانات

-البدء في فتح مظاريف الأسئلة في الموعد المحدد لها بكل دقة

-التأكيد مشددًا على دور مسئول الأمن لحفظ النظام داخل اللجنة

-الالتزام التام بالتعليمات وضوابط الامتحانات ورئيس لجنة الامتحان هو المسئول بشكل كامل عن حسن سير العمل بها

-تشديد الرقابة على الأدوار من قبل السيد رئيس اللجنة والمراقب الأول لحفظ النظام وضبط العمل

-الاهتمام بتوزيع أوراق طلاب الدمج ومتابعة أدائهم للامتحان

-التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان وعدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية

-الالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان وضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب

في ختام الاجتماع قدم مدير المديرية الشكر للجميع متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم

يستعد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، للشهادة الإعدادية، والتي تنطلق غدا الخميس .

واستعدت مدارس الدقهلية لاستقبال طلابها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم،، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، للشهادة الإعدادية

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/ 2026



امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026 الصف الثالث الإعدادي (عام ومهني والصم والبكم): من 15 إلى 22 يناير 2026.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2026

الخميس 15 يناير: التربية الدينية، والحاسب الآلى، والتربية الفنية.

السبت 17 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 18 يناير: الجبر والإحصاء.

الثلاثاء 20 يناير: الهندسة، واللغة الأجنبية.

الأربعاء 21 يناير: العلوم.

الخميس 22 يناير: الدراسات الاجتماعية.

تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية عبر الإدارات التعليمية بالمحافظة

ومن جانبه، أكد المهندس محمد الرشيدي، مدير تعليم الدقهلية، وجود تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية عبر الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات المحافظ بشأن سير الامتحانات في أجواء منضبطة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

