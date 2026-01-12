ضبط 2 طن منتجات وسلع متنوعة وتحرير 71 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

تحرير 32 محضرا في قطاع المخابز

ففي قطاع المخابز، وتحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت الحملات على المخابز عن تحرير 32 محضرًا تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وتجميع وتصرف غير مشروع في الدقيق.

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تم تحرير 27 مخالفة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وغياب البيانات، وبيع سلع دون فواتير، بالإضافة إلى ضبط 5 كراتين تيل فرامل مجهولة المصدر، 3 أكياس بولي إيثيلين بدون فواتير، 4 قرائص سجائر، و40 شيكارة ذرة صفراء مجروشة.

تحرير 6 مخالفات مواد بترولية

وفي مجال التجار التموينيين، تم تحرير 10مخالفات متنوعة، وفي قطاع، الوقود والمواد البترولية، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات تضمنت 6 أسطوانات غاز تم بيعها بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى مخالفات أخرى لعدم الالتزام بالاشتراطات واستخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الأغراض المخصصة لها.

