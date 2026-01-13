الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 10 آلاف رأس ماشية بأول أيام التطعيم ضد الحمى القلاعية بالدقهلية

حملات تحصين بالدقهلية،
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تحصين 10 آلاف رأس ماشية في أول أيام انطلاق الحملة القومية الإستثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع اليوم الثلاثاء بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق مع المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم إطلاق الحملة القومية الاستثنائية، باشراف مديرية الطب البيطري بالدقهلية، للوصول إلى كافة القرى والعزب.

رفع نسب التغطية التحصينية

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة قيام قوافل الإرشاد البيطري، بالقيام بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، وإجراءات الآمان الحيوي، مشيرا إلى أهمية رفع نسب التغطية التحصينية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه يتم التركيز على العترة الجديدة “سات 1”، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، والذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين.

تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين

وأشار إلى أهمية تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين، والسماح بدخول الحملات البيطرية لتحصين الحيوانات، مع التأكيد على ضرورة رفع مناعة الحيوان من خلال التغذية المتوازنة، والاهتمام بالنظافة.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحمى القلاعية والوادي المتصدع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوقاية من الأمراض الوبائية تحصين الثروة الحيوانية حماية الثروة الحيوانية طارق مرزوق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح مدير مديرية الطب البيطري وزير الزراعة واستصلاح

