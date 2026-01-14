الأربعاء 14 يناير 2026
محافظات

بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي، 6 محطات تكشف تفاصيل جريمة التعدي على طفلة بلبيس

المتهم أمام هيئة
المتهم أمام هيئة المحكمة،فيتو
شهد مجمع محاكم العاشر من رمضان محافظة الشرقية، إحالة أوراق المتهم في قضية التعدي على طفلة بدائرة مركز بلبيس إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليه، من عدمه وحددت جلسة 7 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

 

إحالة أوراق المتهم بهتك عرض طفلة ومحاولة فقء عينيها في الشرقية إلى المفتي

المحطة الأولى: اكتشاف الجريمة والقبض على المتهم
تم اكتشاف الجريمة والقبض على المتهم في 16 ديسمبر الماضي، ما أدى إلى فتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة وحماية حقوق المجني عليها وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات ثم إحالة أوراق القضية لجنايات الزقازيق.

المتهم أمام هيئة المحكمة،فيتو
المتهم أمام هيئة المحكمة،فيتو

المحطة الثانية: عرض القضية أمام المحكمة
تمت إحالة المتهم محمد ت. س. ح، 24 عامًا، إلى محكمة جنايات الزقازيق قسم بلبيس، حيث بدأت المحاكمة بسرعة قياسية. شهدت الجلسة عرض وقائع القضية أمام هيئة المحكمة، مع تقديم التحقيقات والتقارير الطبية وشهادات الشهود التي أكدت تعمد المتهم ارتكاب الجريمة مستغلًا صغر سن الطفلة.

هيئة محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في مجمع محاكم العاشر من رمضان،فيتو
هيئة محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في مجمع محاكم العاشر من رمضان،فيتو

المحطة الثالثة: مرافعة النيابة العامة
قدمت النيابة العامة مرافعة قانونية وإنسانية دقيقة، مؤكدة أن ما تعرضت له الطفلة ترك آثارًا نفسية وجسدية بالغة، وأن حماية الأطفال أولوية قانونية ومجتمعية. وطالبت النيابة بفرض أقصى عقوبة قانونية لتحقيق الردع العام والخاص وصون أمن المجتمع. 

كما طلبت النيابة من المتهم عدم رفع عينيه أثناء الجلسة، احترامًا لشعور الحضور من أهالي المجني عليها الذين لم يرغبوا في رؤية وجهه، ما يعكس حساسية الموقف والبعد الإنساني للوقائع.

أثناء مناقشة المتهم،فيتو
أثناء مناقشة المتهم،فيتو

المحطة الرابعة: طلب الزواج المرفوض
خلال الجلسات، فاجأ المتهم المحكمة بطلب الزواج من الطفلة المجني عليها، إلا أن رئيس المحكمة شدد على رفض الطلب تمامًا، مؤكدًا أن أي إجراء زواج مع قاصر غير قانوني ويحظرها القانون.

والدة المجني عليها،فيتو
والدة المجني عليها،فيتو

المحطة الخامسة: سرعة الإجراءات القانونية
شهدت المحاكمة جلستين فقط قبل صدور الحكم المبدئي، ما يعكس سرعة الإجراءات القضائية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف القانونية.

المتهم والمجني عليها،فيتو
المتهم والمجني عليها،فيتو
سجود والدة المجني عليها عقب النطق بالحكم،فيتو
سجود والدة المجني عليها عقب النطق بالحكم، فيتو

المحطة السادسة: فرحة أسرة المجني عليها
عقب سماع حكم المحكمة، عمّت الفرحة أسرة المجني عليها، حيث علت الزغاريد والاحتفال بالعدل، وقالت الأسرة: "يحيا العدل.. قضاء مصر بخير"، وسجدت على الأرض شاكرة الله على تحقيق الإنصاف.

الجريدة الرسمية