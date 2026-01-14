باحث يكشف سر إعلان أمريكا الإخوان جماعة إرهابية في مصر والأردن ولبنان فقط

18 حجم الخط

إعلان الإخوان جماعة إرهابية، كشف ماهر فرغلي، ‏كاتب وباحث في شؤون الحركات الإسلامية، سر إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الإخوان بالإرهابية في ثلاث دول فقط (مصر والأردن ولبنان)، دون غيرها من البلاد، برغم وجود جماعات مؤثرة للإخوان في دول أخرى، وفرع الإخوان في لبنان هو فرع ضعيف.

سر إعلان الإخوان جماعة إرهابية في مصر والأردن ولبنان فقط

وأكد ماهر فرغلي أن عدم إعلان جماعة الإخوان داخل أمريكا مع إضافة فروع أخرى في شمال أفريقيا وغيرها، فيرجع لحرص الولايات المتحدة على استمرار التواصل مع الإخوان، حتى لا تقع في خطأ إهمال تواصلها مع الخميني قبل ثورته في إيران، خاصة أن الجماعة في بعض فروعها تشارك في الحكم.

وقال الباحث في شئون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، عن عدم إعلان جماعة الإخوان كإرهابية إلا في مصر والأردن ولبنان: “أمريكا تمسك العصا من المنتصف وتعلن الإخوان إرهابية في 3 دول: فرع ضعيف وهو في لبنان، وفي فرعين الجماعة فيهما إرهابية من سنوات طويلة”.

وأوضح الباحث ماهر فرغلي أن “هناك دوافع أمريكية لمشروع تصنيف الإخوان إرهابية في فروع ثلاث فقط (مصر- الأردن- لبنان)، أهمها: أحداث قطاع غزة، وارتباط الجماعة في هذه الدول بحماس، ثم المظاهرات الطلابية، وأعمال العنف التي طالت يهود، وصعوبة إثبات انتماء منظمات داخل أمريكا أمام القضاء، خاصة أن الجماعة لديها شبكة واسعة من المنظمات والمؤسسات المالية السرية”.

وأكد الباحث في الحركات الإسلامية أن “مسؤولين أمريكيين يتحدثون أن الفروع الثلاثة ضالعة في تمويل ودعم منظمات إرهابية، أي حماس، وأن كافة التنظيمات الإرهابية التي تنشط حاليًّا خارجة من عباءتها”.

سر عدم إعلان إخوان أمريكا وشمال إفريقيا كجماعة إرهابية

وقال ماهر فرغلي: “إن الإخوان في الفروع الثلاثة الرئيسة لهم تأثير أيديولوجي، وتصنيفهم سيمكّن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من تتبع مصادر تمويلها وتعطيل أنشطتهم داخل الولايات المتحدة”.

وتابع: “إن أتباع الجماعة خاصة الفرع المصري والأردني يستولون على المنظّمات الإسلامية القائمة، وينشئون شبكات مالية لتمويل أعمال المتطرفين في الغرب”.

وعن سر عدم تصنيف الإخوان في أمريكا وشمال إفريقيا كجماعة إرهابية: "أما عدم إعلان الجماعة داخل أمريكا مع إضافة فروع أخرى في شمال أفريقيا وغيرها فلعدة أسباب:

(1) تهميش الجماعة وقمعها بدون فتح أفق العمل السياسي والمدني، سيقود عناصرها إلى العمل مع جماعات إرهابية مثل القاعدة في الدول الأخرى.

(2) الإخوان تلقوا ضربات كبيرة في دول المنشأ، ما جعلها لا تشكل تهديدًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة، والتركيز عليها سيصرف الانتباه عن تنظيمات داعش والقاعدة والسلفية الجهادية.

(3) الجماعة تمثل تيارًا شعبيًّا وسياسيًّا مهمًّا، يمكن استخدامه للحصول على معلومات، أو كورقة في يد الولايات المتحدة مع الأنظمة العربية".

أمريكا تتواصل مع الإخوان ضد الأنظمة

وأكد ماهر فرغلي أن “الولايات المتحدة ستظل حريصة على استمرار التواصل مع الإخوان، حتى لا تقع في خطأ إهمال تواصلها مع الخميني قبل ثورته في إيران، خاصة أن الجماعة في بعض فروعها تشارك في الحكم”.

وأوضح ماهر فرغلي أن هناك عواقب من إعلان جماعة الإخوان في العالم كجماعة إرهابية، فقال: “هناك عواقب محتملة إن تم إعلان الإخوان بشكل عام إرهابية، حيث ستصنّف مئات الآلاف من الناس على أنهم إرهابيون. ما من شأنه أن يعزز استبعادهم من الساحة السياسية، وهذا الأمر من شأنه أن يحفز التطرف وانتشار الجماعات الإرهابية العنيفة، وهذا خسارة لأمريكا التي لا تزال تحتفظ بعلاقات واسعة مع الجماعة”.

