النيابة تطالب إعدام متهم اعتدى على طفلة وحاول فقء عينيها في الشرقية (فيديو)

محاكمة المتهم باستدراج
محاكمة المتهم باستدراج الطفلة،فيتو
بدأت مرافعة النيابة العامة بمحكمة جنايات العاشر من رمضان، مجمع المحاكم، منذ قليل، حيث قال وكيل النائب العام أمام هيئة المحكمة إن القضية تمثل اعتداءً جسيمًا على أمن وسلامة المجتمع، خلال محاكمة شاب متهم بخطف طفلة بالإكراه والتعدي عليها ومحاولة فقء عينيها، بدائرة مدينة بلبيس.

اليوم، استكمال محاكمة متهم بالتعدي على طفلة ومحاولة فقأ عينيها في بلبيس


مستغلًا صغر سن الضحية، مستخدمًا القوة والإكراه

وأكدت النيابة في مستهل مرافعتها أن التحقيقات كشفت عن تعمّد المتهم ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار، مستغلًا صغر سن الضحية، مستخدمًا القوة والإكراه، ما أسفر عن إصابات بالغة لها، فضلًا عن الأذى النفسي الكبير. 

 

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون، وهي الإعدام شنقًا ردعًا للمتهم وحمايةً للمجتمع من مثل هذه الجرائم البشعة.

تقرير الطب الشرعي 

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعرضت لاعتداء أسفر عن إصابتها بكدمات شديدة في الوجه والعنق، إلى جانب حدوث نزيف بالعين، بما يؤكد جسامة الإصابات التي لحقت بها جراء الواقعة.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وتعود أحداث الواقعة إلى القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة ليوم 16 ديسمبر الماضي، حين قررت النيابة إحالة المتهم محمد ت. س. ح، 24 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليها شيماء إ، 11 عامًا، والتعدي عليها داخل إحدى الأراضي الزراعية بدائرة القسم، ومحاولة فقء عينيها لإخفاء هويته.

مرافعة النيابة العامة وطلبات الدفاع، تمهيدًا للفصل في القضية

أقوال والدة المجني عليها

وأفادت والدة المجني عليها، في أقوالها أمام جهات التحقيق، بأن ابنتها أخبرتها بتعرضها للاستدراج أثناء سيرها بالطريق العام لشراء متطلبات المنزل، حيث قام المتهم بجذبها عنوة والتعدي عليها بالضرب، قبل أن يتركها عقب استغاثتها المتكررة، والتي انتبه لها أحد الأهالي وتدخل لإنقاذها.

