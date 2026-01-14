الأربعاء 14 يناير 2026
تفاصيل محاكمة المتهم بهتك عرض الطفلة شيماء ومحاولة فقء عينيها بالشرقية (فيديووصور)

المتهم أمام هيئة المحكمة،فيتو
18 حجم الخط

شهد مجمع محاكم مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جلسة قضائية لافتة خلال نظر محاكمة شاب متهم باستدراج طفلة والتعدي عليها ومحاولة فقء عينيها وإحداث إصابات بها بدائرة قسم بلبيس، حيث تصدرت مرافعة النيابة العامة مجريات الجلسة لما تضمنته من عرض قانوني وإنساني دقيق لوقائع القضية.

"تتجوزها إزاي؟ دي طفلة"، طلب صادم من متهم بهتك عرض طفلة ومحاولة فقء عينيها في الشرقية

طلب الزواج من الطفلة المجني عليها

وخلال انعقاد الجلسة، فاجأ المتهم هيئة المحكمة بطلب الزواج من الطفلة المجني عليها، وهو الطلب الذي قوبل برفض حاسم من رئيس المحكمة، مؤكدًا عدم قانونية مثل هذا الإجراء، ومشددًا على أن المجني عليها ما زالت قاصرًا وفقًا لأحكام القانون.

 

 

استدراجها بالقوة والإكراه إلى إحدى الأراضي الزراعية

ويواجه المتهم محمد ت. س. ح، 24 عامًا، اتهامات في القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، تتعلق باختطاف الطفلة شيماء إ، 11 عامًا، واستدراجها بالقوة والإكراه إلى إحدى الأراضي الزراعية، والتعدي عليها وإحداث إصابات متفرقة.

مشاهد من مرافعة النيابة العامة
وخلال مرافعتها، استعرضت  النيابة العامة وقائع القضية بهدوء وحزم، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت تعمد المتهم ارتكاب الجريمة مستغلًا صغر سن المجني عليها، وهو ما توافر معه القصد الجنائي وأركان الجريمة كاملة.

التقارير الطبية وأقوال الشهود جاءت متسقة مع ما انتهت إليه التحقيقات

وأشارت النيابة إلى أن التقارير الطبية وأقوال الشهود جاءت متسقة مع ما انتهت إليه التحقيقات، موضحة أن ما تعرضت له الطفلة خلف آثارًا نفسية وجسدية بالغة، لا يمكن تجاهلها عند تقدير المسئولية الجنائية.
وأكد ممثل النيابة، في ختام مرافعته، أن حماية الأطفال تمثل أولوية قانونية ومجتمعية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا لتحقيق الردع العام والخاص، وصون أمن المجتمع.

تأثر أسرة المجني عليها بمرافعة النيابة العامة 

وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهدوء والتركيز أثناء عرض المرافعة، قبل أن تتأثر أسرة المجني عليها بما ورد فيها، فيما واصلت المحكمة الاستماع إلى طلبات الدفاع، وقررت مواصلة نظر القضية تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

