تفاصيل محاكمة المتهم بهتك عرض الطفلة شيماء ومحاولة فقء عينيها بالشرقية (فيديووصور)

18 حجم الخط

شهد مجمع محاكم مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جلسة قضائية لافتة خلال نظر محاكمة شاب متهم باستدراج طفلة والتعدي عليها ومحاولة فقء عينيها وإحداث إصابات بها بدائرة قسم بلبيس، حيث تصدرت مرافعة النيابة العامة مجريات الجلسة لما تضمنته من عرض قانوني وإنساني دقيق لوقائع القضية.

طلب الزواج من الطفلة المجني عليها

وخلال انعقاد الجلسة، فاجأ المتهم هيئة المحكمة بطلب الزواج من الطفلة المجني عليها، وهو الطلب الذي قوبل برفض حاسم من رئيس المحكمة، مؤكدًا عدم قانونية مثل هذا الإجراء، ومشددًا على أن المجني عليها ما زالت قاصرًا وفقًا لأحكام القانون.

أسرة المجني عليها،فيتو

استدراجها بالقوة والإكراه إلى إحدى الأراضي الزراعية

ويواجه المتهم محمد ت. س. ح، 24 عامًا، اتهامات في القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، تتعلق باختطاف الطفلة شيماء إ، 11 عامًا، واستدراجها بالقوة والإكراه إلى إحدى الأراضي الزراعية، والتعدي عليها وإحداث إصابات متفرقة.

المجني عليها، فيتو

مشاهد من مرافعة النيابة العامة

وخلال مرافعتها، استعرضت النيابة العامة وقائع القضية بهدوء وحزم، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت تعمد المتهم ارتكاب الجريمة مستغلًا صغر سن المجني عليها، وهو ما توافر معه القصد الجنائي وأركان الجريمة كاملة.

هيئة محكمة العاشر من رمضان،فيتو

التقارير الطبية وأقوال الشهود جاءت متسقة مع ما انتهت إليه التحقيقات

وأشارت النيابة إلى أن التقارير الطبية وأقوال الشهود جاءت متسقة مع ما انتهت إليه التحقيقات، موضحة أن ما تعرضت له الطفلة خلف آثارًا نفسية وجسدية بالغة، لا يمكن تجاهلها عند تقدير المسئولية الجنائية.

وأكد ممثل النيابة، في ختام مرافعته، أن حماية الأطفال تمثل أولوية قانونية ومجتمعية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا لتحقيق الردع العام والخاص، وصون أمن المجتمع.

تأثر أسرة المجني عليها بمرافعة النيابة العامة

وشهدت قاعة المحكمة حالة من الهدوء والتركيز أثناء عرض المرافعة، قبل أن تتأثر أسرة المجني عليها بما ورد فيها، فيما واصلت المحكمة الاستماع إلى طلبات الدفاع، وقررت مواصلة نظر القضية تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.