أخبار مصر

"التعليم" تكشف حقيقة إجراء حركة تغييرات بين مديري المدارس مع بداية الترم الثاني

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حركة تغييرات أو تدوير بين مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد زلطة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يُصدر أي قرارات تتعلق بإجراء تغييرات في قيادات المدارس، مشددًا على أن جميع الأخبار المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ما يتم تداوله حول صدور قرار وزاري بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني عارٍ تمامًا من الصحة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

وطالب زلطة أولياء الأمور والعاملين بالمنظومة التعليمية بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فقط كمصدر موثوق للمعلومات، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن عن أي قرارات رسمية في حينها عبر قنواتها المعتمدة. 

